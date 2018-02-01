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Социум

В Уральске отец-одиночка растит пятерых детей

Самому младшему ребенку всего один год, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Ринат РАХМЕТОВ один воспитывает пятерых детей. Его зарплата не позволяет приобрести собственное жилье, все деньги уходят на продукты и одежду. Живет отец-одиночка в комнате в общежитии, которую ему дали как временное жилье от работы. Ремонта здесь не было уже давно, но мужчина рад и этому. Старшему сыну Рината уже 20 лет, он учится в столице по гранту, но все равно находится на обеспечении отца. Самому младшему ребенку всего один год. О причинах, по которым он один растит троих детей от первого брака, старается
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В Уральске отец-одиночка растит пятерых детей
Самому младшему ребенку всего один год, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Ринат РАХМЕТОВ один воспитывает пятерых детей. Его зарплата не позволяет приобрести собственное жилье, все деньги уходят на продукты и одежду. Живет отец-одиночка в комнате в общежитии, которую ему дали как временное жилье от работы. Ремонта здесь не было уже давно, но мужчина рад и этому. Старшему сыну Рината уже 20 лет, он учится в столице по гранту, но все равно находится на обеспечении отца. Самому младшему ребенку всего один год. О причинах, по которым он один растит троих детей от первого брака, старается умалчивать. От второго брака у Рината родились еще двое. - Конечно, нам трудно живется. Зарплаты не хватает, перебиваемся, как можем. За коммунальные услуги уже давно не плачу, если счета придут, там сумма точно около миллиона тенге будет. Я в любой момент с детьми могу остаться без крыши над головой, потому что эту комнату, в которой мы сейчас проживаем, мне дали временно, - говорит отец-одиночка Ринат РАХМЕТОВ. Всего в Уральске 115 малоимущих семей, которые состоят на учете. По информации сотрудников УВД, в этих семьях воспитываются более двухсот детей. Чтобы им помочь, правоохранительные органы организовали благотворительную акцию «Забота». Семью Рахметовых они знают давно и часто приходят их проверить. - Отец в настоящее время на учете в УВД города не состоит, спиртные напитки не употребляет. Ему со стороны администрации школы, где учатся дети, оказывается спонсорская помощь, дают канцелярские принадлежности и школьную форму, - рассказала участковый инспектор ювенальной полиции МПС УВД г. Уральск Жанна УМАРОВА. Республиканская акция «Забота» продлится до 10 февраля текущего года.
Виктор МАКАРСКИЙ
Дети общежитие Отец-одиночка

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