В Уральске отец-одиночка растит пятерых детей

Самому младшему ребенку всего один год, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Ринат РАХМЕТОВ один воспитывает пятерых детей. Его зарплата не позволяет приобрести собственное жилье, все деньги уходят на продукты и одежду. Живет отец-одиночка в комнате в общежитии, которую ему дали как временное жилье от работы. Ремонта здесь не было уже давно, но мужчина рад и этому. Старшему сыну Рината уже 20 лет, он учится в столице по гранту, но все равно находится на обеспечении отца. Самому младшему ребенку всего один год. О причинах, по которым он один растит троих детей от первого брака, старается