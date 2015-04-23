В Уральске открылась фотовыставка «Природа Западного Казахстана»

Сегодня, 23 апреля, в казахском драматическом театре открылась фотовыставка, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам одного из организаторов фотовыставки Петра ТРОЦЕНКО, идея с выставкой ему пришла давно. - Я работал в журнале "Выбирай", и один из номеров мы полностью посвятили внутреннему туризму, вот тогда было решено провести фотовыставку, - рассказал Петр ТРОЦЕНКО. - Мы бросили клич и стали искать фотографов. Акцент делали на не профессионалах, не на тех, кто зарабатывает на фотографиях и не зациклен на коммерческой составляющей. Вот так получилось собрать фотографии, на кото