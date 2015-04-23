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Социум

В Уральске открылась фотовыставка «Природа Западного Казахстана»

Сегодня, 23 апреля, в казахском драматическом театре открылась фотовыставка, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам одного из организаторов фотовыставки Петра ТРОЦЕНКО, идея с выставкой ему пришла давно. - Я работал в журнале "Выбирай", и один из номеров мы полностью посвятили внутреннему туризму, вот тогда было решено провести фотовыставку, - рассказал Петр ТРОЦЕНКО. - Мы бросили клич и стали искать фотографов. Акцент делали на не профессионалах, не на тех, кто зарабатывает на фотографиях и не зациклен на коммерческой составляющей. Вот так получилось собрать фотографии, на кото
Анэль Кайнеденова
В Уральске открылась фотовыставка «Природа Западного Казахстана»
Сегодня, 23 апреля, в казахском драматическом театре открылась фотовыставка, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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photovyst (2)
 По словам одного из организаторов фотовыставки Петра ТРОЦЕНКО, идея с выставкой ему пришла давно. - Я работал в журнале "Выбирай", и один из номеров мы полностью посвятили внутреннему туризму, вот тогда было решено провести фотовыставку, - рассказал Петр ТРОЦЕНКО. - Мы бросили клич и стали искать фотографов. Акцент делали на не профессионалах, не на тех, кто зарабатывает на фотографиях и не зациклен на коммерческой составляющей. Вот так получилось собрать фотографии, на которых можно увидеть столько потрясающих красивых мест. По словам организатора, таким образом они надеются сократить потребительское отношение людей к природе. На выставке представлены работы 15 фотографов из Уральска, Актобе и Актау. Тема у всех одна: красота родного края, а именно Западного Казахстана. Фотовыставка продлится до 27 апреля. Вход свободный.  
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 Фото Медета МЕДРЕСОВА
Фотовыставка

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