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Социум

В Уральске открылась выставка картин инвалида по зрению

Сегодня, 13 мая, в кинотеатре им.Гагарина открылась персональная выставка "На мир смотрю я не глазами, но сердцем чувствую его" ученика 12 класса областной школы-интерната для детей с нарушением зрения Жаксылыка ТУРЕГАЛИЕВА. Посвятили выставку 20-летию Конституции РК, и продлится она до 23 мая. - Мы хотим привлечь внимание общественности на одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья, - говорит директор школы-интерната Арыстанбек ГУБАШ. - Плоды кропотливой работы, представленные на выставке, достойны того, чтобы их увидели как можно больше людей. Именно поэтому организована эта выст
Анэль Кайнеденова
В Уральске открылась выставка картин инвалида по зрению
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Сегодня, 13 мая, в кинотеатре им.Гагарина открылась персональная выставка "На мир смотрю я не глазами, но сердцем чувствую его" ученика 12 класса областной школы-интерната для детей с нарушением зрения Жаксылыка ТУРЕГАЛИЕВА. Посвятили выставку 20-летию Конституции РК, и продлится она до 23 мая. - Мы хотим привлечь внимание общественности на одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья, - говорит директор школы-интерната Арыстанбек ГУБАШ. - Плоды кропотливой работы, представленные на выставке, достойны того, чтобы их увидели как можно больше людей. Именно поэтому организована эта выставка. Жаксылык ТУРЕГАЛИЕВ родился в 1996 году в поселке Узынколь Теректинского района. В семье 4 детей, Жаксылык самый младший. Мама сейчас не работает - нянчит внуков. Отец работает плотником в СОШ №6.Один глаз Жаксылыка видит плохо, второй не видит вовсе. - Мы стали замечать, что у сына ухудшается зрение, - говорит мама Жаксылыка Умсындык. - После окончания нулевого класса в сельской школе нам посоветовали отдать его в специализированную школу-интернат. В первый класс он пошел в эту школу. Позже мы сами переехали из села в город. По рассказам мамы талантливого мальчика, с самого раннего детства Жаксылык находил карандаш и все время что-то чертил, рисовал. - Как-то раз, когда сыну было лет 6-7, он приехал в поселок и на районный конкурс нарисовал портрет Алии Молдагуловой. Все были поражены сходством, - говорит Умсындык. В школе талант мальчика и его любовь к рисованию в 3 классе заметила учитель по рисованию школы-интерната Анар МАХМУДКЫЗЫ. - Дети вообще любят рисовать, а Жаксылык мог рисовать часами, хотя я ему не разрешала, - говорит Анар МАХМУДКЫЗЫ. - У них ведь плохое зрение, и чтобы сохранить хотя бы то, что имеем, нужно выполнять условия, постараться сильно не напрягать зрение.
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Работы Жаксылыка выполнены в разных техниках и жанрах. Здесь есть масляные картины, но любимая техника самого парня - это граффити. - Это очень сложно, но тем не менее он любит рисовать именно граффити, - говорит учитель. - Я очень люблю рисовать портреты, - рассказал Жаксылык ТУРЕГАЛИЕВ. - Лица самые разные, некоторых видел вживую, некоторые просто картинки, которые видел в интернете или в журналах.
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В этом году Жаксылык заканчивает школу-интернат. Он так же, как и его родители, и учителя в школе, мечтает продолжить свою учебу в колледже или институте. После 10 класса он уже пытался поступить в колледж, но не добрал необходимых баллов по истории и казахскому языку. Этим летом Жаксылык повезет свои работы на фестиваль детского творчества "Жулдызай" в Астану. Он уже прошел областной отборочный тур. Кстати, это не единственное его достижение. В 2012 году Жаксылык стал дипломантом 7-го Республиканского конкурса детского творчества в номинации "Изобразительное искусство". В 2013 году на областном фестивале "Цвети страна" был отмечен благодарственным письмом. А в прошлом году он стал обладателем международного сертификата ЮНЕСКО в проекте "Дети рисуют мир". Впрочем, всех ребят из школы-интерната для детей с нарушением зрения с уверенностью можно назвать талантливыми. Они пели, танцевали и всячески поддерживали Жаксылыка.
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  Фото Медета МЕДРЕСОВА
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