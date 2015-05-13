В Уральске открылась выставка картин инвалида по зрению

Сегодня, 13 мая, в кинотеатре им.Гагарина открылась персональная выставка "На мир смотрю я не глазами, но сердцем чувствую его" ученика 12 класса областной школы-интерната для детей с нарушением зрения Жаксылыка ТУРЕГАЛИЕВА. Посвятили выставку 20-летию Конституции РК, и продлится она до 23 мая. - Мы хотим привлечь внимание общественности на одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья, - говорит директор школы-интерната Арыстанбек ГУБАШ. - Плоды кропотливой работы, представленные на выставке, достойны того, чтобы их увидели как можно больше людей. Именно поэтому организована эта выст