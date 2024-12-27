Полигон для снега в центре города возмутил уральцев

Вместе со снегом будет привозят и грязь. Весной снег растает и на этом месте образуется море мусора.

В редакцию «МГ» обратились обеспокоенные жители, которые рассказали, что в центр города, вблизи садового общества «Волна», приезжают КАМазы и складируют снег. Они говорят, что во-первых, это не экологично, а во-вторых, просто опасно, поскольку весной может случиться паводок.

— Вместе со снегом привозят и грязь. Весной снег растает и на этом месте образуется «море» мусора, — говорит местная жительница Светлана.

В акимате Уральска отметили, что действительно, там сейчас готовят котлован для полигона куда будут вывозить снег.

Хотя недавно сообщалось, что для вывоза снега функционируют два полигона: в посёлке Асан и микрорайоне Балауса. Полигон в районе Телецентра закрыли после возмущений дачников.