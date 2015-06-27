В Уральске открыли памятник поэту Кадыру МЫРЗА АЛИ и Дом искусств

Сегодня, 27 июня, в микрорайоне «Жана Орда» состоялось сразу два события - открытие памятника народному писателю Казахстана Кадыру МЫРЗА АЛИ и нового центра культуры и искусства, который будет носить имя великого поэта. На открытие памятника в Уральск приехала супруга писателя Салтанат Мырзалиева и выдающиеся деятели Казахстана. - Я приехал из Алматы специально на открытие памятника талантливому поэту, выдающемуся народному писателю Кадыру МЫРЗА АЛИ, - рассказал гость из Алматы Нурбек АЛИБАЕВ. - Он внес огромный вклад в развитие литературного творчества нашей страны. И я очень рад, что таких л