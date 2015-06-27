Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В Уральске открыли памятник поэту Кадыру МЫРЗА АЛИ и Дом искусств

Сегодня, 27 июня, в микрорайоне «Жана Орда» состоялось сразу два события - открытие памятника народному писателю Казахстана Кадыру МЫРЗА АЛИ и нового центра культуры и искусства, который будет носить имя великого поэта. На открытие памятника в Уральск приехала супруга писателя Салтанат Мырзалиева и выдающиеся деятели Казахстана. - Я приехал из Алматы специально на открытие памятника талантливому поэту, выдающемуся народному писателю Кадыру МЫРЗА АЛИ, - рассказал гость из Алматы Нурбек АЛИБАЕВ. - Он внес огромный вклад в развитие литературного творчества нашей страны. И я очень рад, что таких л
Marat
В Уральске открыли памятник поэту Кадыру МЫРЗА АЛИ и Дом искусств
IMG_0365
IMG_0365
Сегодня, 27 июня, в микрорайоне «Жана Орда» состоялось сразу два события - открытие памятника народному писателю Казахстана Кадыру МЫРЗА АЛИ и нового центра культуры и искусства, который будет носить имя великого поэта. На открытие памятника в Уральск приехала супруга писателя Салтанат Мырзалиева и выдающиеся деятели Казахстана. - Я приехал из Алматы специально на открытие памятника талантливому поэту, выдающемуся народному писателю Кадыру МЫРЗА АЛИ, - рассказал гость из Алматы Нурбек АЛИБАЕВ. - Он внес огромный вклад в развитие литературного творчества нашей страны. И я очень рад, что таких людей не забывают и чтят. Он писал на казахском языке, но с его творчеством знакомы во многих странах, так как его сборники стихов были переведены на русский, немецкий, литовский, эстонский, киргизский, татарский и другие языки. Им написаны около 50 поэтических сборников, около 200 песен, большую работу он провел в плане развития детского творчества. Очень рад, что памятник установили именно здесь, на родине писателя. Сегодня я смог познакомиться с семьей великого поэта и выказать дань уважения, для меня это многое значит. На торжественном открытии памятника было сказано много теплых слов в адрес Кадыра МЫРЗА АЛИ. В том числе со словами благодарности выступил аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ. Замакима Атырауской области Шынгыс МУКАН подарил центру автомобиль "Фольксваген". После небольшого концерта состоялось открытие центра культуры и искусства. - Сегодняшнее открытие является поистине историческим событием, - рассказал руководитель управления культуры, архивов и документации ЗКО Даулеткерей КУСАИНОВ. - Этот центр уникален как по своему архитектурному замыслу, так и по своей сути работы. Здесь есть большой амфитеатр, рассчитанный на 1125 человек, что позволит проводить концерты и прочие крупномасштабные торжества. Также есть концертный зал на 150 мест с современными спецэффектами и хорошей акустикой. В хорошо оснащенном конференц-зале можно будет проводить различные международные, областные, республиканские слеты и встречи. Также есть библиотека, в которой очень богатый выбор книг и у наших жителей будет возможность прийти сюда и выбрать нужное произведение, а также в центре будет проводиться кружковая работа с детьми. В центре на первом этаже создан музей Кадыра МЫРЗА АЛИ, где каждый желающий может узнать о творчестве знаменитого поэта, а также увидеть его личные вещи и книги, которые были им написаны. Кадыр Гинаятович МЫРЗАЛИЕВ, Кадыр Мырза Али (1935-2011) - поэт, народный писатель Казахстана, родился 5 января 1935 года в Уральской области. Его первые произведения были опубликованы 1954 году в республиканском журнале «Пионер». С того времени из-под пера Кадыра Мырза Али вышли более семидесяти произведений поэтического, прозаического и литературно-критического характера. Его стихи вошли в программу учебников для школы. Поэт переводил классиков мировой литературы. Его сборники также были переведены на английский, французский, болгарский, польский и финский языки. В 1980 году поэт получил государственную премию Казахской ССР. В 1993 году ему присуждена международная премия Монголии «АВЬЯС», в 2001 году он стал обладателем республиканской премии «Платиновый Тарлан», в 2006 награжден золотой медалью Академии художеств РК за вклад в дело развития культуры. Ему были присуждены орден «Парасат» и «Достык» I степени. Скончался поэт в январе 2011 года.
IMG_0321
IMG_0321
IMG_0368
IMG_0368
  
IMG_0313
IMG_0313
  
IMG_0287
IMG_0287
IMG_0305
IMG_0305
IMG_0388
IMG_0388
IMG_0395
IMG_0395
IMG_0435
IMG_0435
IMG_0505
IMG_0505
IMG_0533
IMG_0533
IMG_0579
IMG_0579
IMG_0596
IMG_0596
  
IMG_0600
IMG_0600
IMG_0624
IMG_0624
IMG_0637
IMG_0637
IMG_0665
IMG_0665
IMG_0677
IMG_0677
IMG_0695
IMG_0695
IMG_0769
IMG_0769
IMG_0772
IMG_0772
IMG_0776
IMG_0776
IMG_0222
IMG_0222
IMG_0225
IMG_0225
 IF21n61oVzY Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article