Сегодня, 10 сентября,открыли новую площадь, расположенную в микрорайоне Астана. Открытие было запланировано на 20.00, но люди собрались уже к семи часам. Кажется, что здесь собрался весь город. Строительство новой площади началось в 2014 году. На сегодняшний день здесь уже имеется центр творчества имени Кадыра Мырза Али, дворец бракосочетания, Дом дружбы и суд №2. Как стало известно, площадь расположена на 7 гектарах земли, общая ее вместимость порядка 10 тысяч человек. После открытия площади здесь включили фонтаны. На площади, кроме фонтана, установили ротонды, зеленую аллею и скамейки.Здесь градоначальник открыл и новую скульптурную композицию. Это стопка книг известных казахских и русских писателей и поэтов. К слову, прямо у скульптуры гостей встречали «авторы книг», которые процитировали отрывки из произведений. Дальше начался концерт с участием местных артистов. Настоящий подарок уральцев ждал под самый конец праздничного мероприятия – на сцену вышла группа «Ялла». К слову, ранее еще один подарок городу сделали предприниматели. На день рождения уральские бизнесмены подарили городу новую скульптуру - бронзового осетра. Установили ее на набережной реки Урал. Автором архитектурной композиции является уральский художник-скульптур Дмитрий БАЙМУКАШЕВ. - Осетр выбран не случайно, так как находится в "Красной книге" и теперь мы хотим возобновить популяцию этих редких рыб. В прошлые века осетр был главным деликатесом в царской семье, - рассказывает Дмитрий БАЙМУКАШЕВ. После открытия памятника аким Уральска Нариман ТУРЕГАЛИЕВ отпустил в Урал несколько маленьких осетров, выращенных в искусственных условиях. Как рассказал ректор ЗКАТУ им.Жангир хана Нурлан СЕРГАЛИЕВ, в скором времени в регионе откроется аквакультурный комплекс мощностью 8000 тонн икры и 60000 тонн товарной осетрины. Комплекс по производству осетровой икры должен заработать до конца этого года. Об этом в начале лета заявлял руководитель областного управления предпринимательства Миржан САТКАНОВ. На открытии скульптуры присутствовали звезды казахстанской эстрады Гульнара Сельбаева, Сон Паскаль и Ануар Нурпеисов.