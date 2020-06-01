С 1 июня оперативным штабом было принято решение убрать блокпосты в Уральске. Теперь все жители и гости области могут беспрепятственно заезжать в город. На блокпосту №1, расположенном в районе п. Подстепное, состоялась торжественная церемония награждения сотрудников полиции, которые несли там службу.Как рассказал заместитель начальника управления криминальной полиции департамента полиции ЗКО Ильдар Хайруллин, в течение двух месяцев был введен усиленный режим карантина по области. - В начале на блокпостах были определенные трудности по проходимости населения и по регистрации. В сутки только на блокпосту №1, который расположен в сторону Подстепного, проходило до трех тысяч единиц автотранспорта и около восьми тысяч человек пешим ходом. В течение всего этого времени были зарегистрированы правонарушения со стороны жителей ЗКО. Но в основном все отнеслись с пониманием. Все эти усилия были не зря, была минимальная регистрация заражения коронавирусной инфекцией, - отметил он.Первый заместитель начальника ДП ЗКО Жанболат Жаншин дополнил, что на блокпостах несли службу около 300 сотрудников полиции. - Теперь они продолжат выполнять свои функциональные обязанности. За весь период режима карантина на блокпостах коронавирусной инфекцией заразились четыре сотрудника полиции, - пояснил Жанболат Жаншин.В пресс-службе департамента полиции ЗКО обещали сегодня убрать бетонные плиты с блокпостов, однако во время церемонии награждения этого не сделали, все ждали манипулятор. Водители авто без остановок и проверок документов пересекали блокпост №1.Также 1 июня были открыты ТРЦ, бани и сауны в городе . Стоит отметить, что почти во всех торговых центрах после их открытия были переполнены парковки.Ранее говорилось, что теперь в ТРЦ будут следить за тем, чтобы все посетители были в средствах индивидуальной защиты. На самом деле, на входе в каждом центре сегодня стояли охранники, которые запускали людей в помещение только в масках, просили обработать руки антисептиком, в некоторых даже измеряли температуру тепловизором. Но сами жители одевают средства защиты только на входе, а дальше разгуливают по центрам, нося маски на подбородке или ходят вовсе без них.Продавцы отмечают, что сегодня для них выдался нелегкий день. Большинство из них заняты тем, чтобы разгладить и разложить товар по полкам и витринам.Кроме того, продавцы в ТРЦ отмечают, что торговля идет "не очень". - Да, народу много, все трогают, щупают, но не покупают. Мне кажется, люди просто соскучились по таким прогулкам и ходят тут без надобности, - отметила продавец бутика бижутерии Асель. - Ну а для нас это глоток воздуха. Наконец-то, мы в строю, за два месяца мы "залезли" в долги и теперь нужно зарабатывать и отдавать.Стоит отметить, что антисептики были расставлены в каждом бутике без исключения. А продавцы обслуживали людей в масках.Очередь можно было увидеть только у магазинов с детской одеждой.Карантин, все же оставил свой отпечаток и люди стараются не толпиться у касс, стоят на приличном расстоянии друг от друга.Вывесок о том, что теперь открыты бани и сауны мы не заметили. Однако шлагбаум открыт для всех.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.