Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в едином контакт-центре ЗКО IKomek 109, АО "Жайыктеплоэнерго" будет проводить плановую опрессовку ТМ-4,8. В связи с чем от горячего водоснабжения будут отключены жители районов С.Тюленина, Детская больница, ул. Циолковского, Автопарк, Северо-Восток, Строитель, К.Мырза-Али, Д.Кунаева, Астана и Жанаорда. Стоит отметить, что точного графика отключения горячей воды нет. Подключение будет проходить по результатам гидравлических испытаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.