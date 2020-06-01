Два многоквартирных жилых дома построены в северо-восточной части Уральска. Еще несколько лет назад на этом месте была голая степь. Гали Искалиев поздравил новоселов с праздником – Днем защиты детей. - В эти дома вселяются 284 семьи, в которых проживает порядка 400 детей. Программа «Нурлы жер» была начата по инициативе елбасы. Она показала свою необходимость и эффективность. Люди, имеющие невысокие доходы, имеют возможность приобрести жилье. Эти квартиры реализуются через ЖССБК по цене 140 тысяч тенге за квадратный метр. Их себестоимость выше – порядка 180 тысяч. 40 тысяч тенге субсидируется за счет бюджета», - отметил аким ЗКО Гали Искалиев. Один из домов на 180 квартир построен подрядной организацией «Болашак-Т». Второй на 104 квартиры – ТОО «СКФ «Отделстрой». - До конца года мы планируем сдать 8 многоквартирных жилых домов в поселке Зачаганск и северо-восточной части города. Шесть домов предназначены для вкладчиков Жилстройсбербанка и 2 – для очередников, - отметил заместитель акима г.Уральска Мирас Мулкай. После вручения ключей аким области посетил квартиры некоторых новоселов. Здесь его пригласили за праздничный дастархан. - Сегодня очень хороший день для нашей семьи. Мы получили ключи от двухкомнатной квартиры. Первоначальный взнос составил 3 миллиона тенге. Остальную сумму мы будем выплачивать в течение 20 лет, - рассказала Дина Бакиева. В этом году в Уральске запланировано сдать 1800 квартир. Это в полтора раза больше, чем в прошлом.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.