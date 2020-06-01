Пятиклассница за лучший рисунок в конкурсе "Моя безопасность на дорогах" получила дрон, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Дрон подарили пятикласснице из Уральска за лучший рисунок Как рассказала руководитель общественного объединения "Гаухар жолы", координатор проекта "Безопасные дороги ЗКО" Гульнара Бисенова, рисунки для участия в конкурсе принимались с 27 апреля по 15 мая. – В рамках проекта "Безопасные дороги Западно-Казахстанской области"мы объявили онлайн-конкурс среди учащихся 5, 6 и 7 классов всех городских школ. Дети должны были нарисовать рисунок на тему "Моя безопасность на дорогах". Конкурс проходил с 27 апреля по 15 мая. Дети активно присылали нам свои рисунки. Специально созданная комиссия выявила победителя, отобрали лучшие рисунки. Конкурс проводится первый год. В марте прошлого года между акиматом ЗКО и компаниями Шелл Казахстан, Эни и английской организацией EASST бы заключен меморандум на реализацию проекта "Безопасные дороги ЗКО", мы регулярно работаем со школьниками, предоставляем школам образовательные пакеты, - рассказала Гульнара Бисенова. Стоит отметить, что для участия в конкурсе поступило более 30 заявок. Подарки участникам вручал победитель «Junior Eurovision 2019», уральский исполнитель Ержан Максим, который является послом дорожной безопасности в проекте "Безопасные дороги ЗКО". Первое место и дрон получила учащаяся 5 класса СОШ №20 Азиза Шигаева. Вторые места и ролики завоевали ученица 7 класса СОШ №20 Айгерим Есенова и ученица 5 класса СОШ №36 Аруна Бекбулатова. Третье место и настольные шахматы получили ученица 6 класса СОШ №42 Санжар Сержанулы и ученица 5 класса СОШ №47 Инабат Аухат. Дрон подарили пятикласснице из Уральска за лучший рисунок Дрон подарили пятикласснице из Уральска за лучший рисунок Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА