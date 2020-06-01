Как рассказала руководитель общественного объединения "Гаухар жолы", координатор проекта "Безопасные дороги ЗКО" Гульнара Бисенова, рисунки для участия в конкурсе принимались с 27 апреля по 15 мая. – В рамках проекта "Безопасные дороги Западно-Казахстанской области"мы объявили онлайн-конкурс среди учащихся 5, 6 и 7 классов всех городских школ. Дети должны были нарисовать рисунок на тему "Моя безопасность на дорогах". Конкурс проходил с 27 апреля по 15 мая. Дети активно присылали нам свои рисунки. Специально созданная комиссия выявила победителя, отобрали лучшие рисунки. Конкурс проводится первый год. В марте прошлого года между акиматом ЗКО и компаниями Шелл Казахстан, Эни и английской организацией EASST бы заключен меморандум на реализацию проекта "Безопасные дороги ЗКО", мы регулярно работаем со школьниками, предоставляем школам образовательные пакеты, - рассказала Гульнара Бисенова. Стоит отметить, что для участия в конкурсе поступило более 30 заявок. Подарки участникам вручал победитель «Junior Eurovision 2019», уральский исполнитель Ержан Максим, который является послом дорожной безопасности в проекте "Безопасные дороги ЗКО". Первое место и дрон получила учащаяся 5 класса СОШ №20 Азиза Шигаева. Вторые места и ролики завоевали ученица 7 класса СОШ №20 Айгерим Есенова и ученица 5 класса СОШ №36 Аруна Бекбулатова. Третье место и настольные шахматы получили ученица 6 класса СОШ №42 Санжар Сержанулы и ученица 5 класса СОШ №47 Инабат Аухат.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.