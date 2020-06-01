Иллюстративное фото из архива "МГ" С 1 июня Оператор РОП повышает размер денежной выплаты за сдачу на утилизацию легковых автомобилей (ВЭТС) по согласованию с Министерствами по инвестициям и развитию, экологии, геологии и природных ресурсов. Согласно новым условиям приема ВЭТС, денежная выплата за категорию М1 привязана к месячному расчетному показателю (МРП): категория 1 (полная комплектация) размер выплаты составит – 72 МРП, категория 2 (неполная комплектация) — 54 МРП. Таким образом, собственник ВЭТС получит порядка 200 тысяч тенге (72 МРП) вместо предыдущих 150 тысяч тенге, и по 2 категории порядка 150 тысяч тенге, вместо ранее выплачиваемых 48 тысяч тенге. Еще одним положительным моментом является сокращение сроков перечисления денежных средств. Перевод денег за ВЭТС на счет собственника будет произведен в течение 2-х дней. Оператор РОП уверен, что повышение компенсации и привязка к МРП денежной выплаты получат положительные отклики у населения. Скидочные сертификаты для покупки новых транспортных средств отечественного производства сохранены для подлежащего утилизации пассажирского (категории М2, М3), грузового и большегрузного транспорта (N1, N2, N3). При этом ранее выданные скидочные сертификаты (за сдачу легкового авто) действительны до истечения указанных в них сроков действия. Еще одним нововведением Оператора РОП стало внедрение интеграции Автоматизированной информационной системы «Auto.recycle.kz» с сервисным центром Комитета административной полиции Министерства внутренних дел. Цифровое нововведение позволит упростить процедуру проверки информации о снятых с учета ВЭТС и соответственно сократить срок рассмотрения заявок на сдачу ВЭТС до 2-х дней. Сверка предоставленной автовладельцем информации с базой данных КАП МВД будет осуществляться в автоматическом режиме в течение 1 минуты. До запуска интеграционных процессов проверка информации о снятых с учета ВЭТС по базе МВД занимала порядка 30 дней. Всего с начала реализации программ по стимулированию сдачи вышедших из эксплуатации транспортных средств, пунктами приема было принято на дальнейшую утилизацию свыше 130 тысяч транспортных средств. Принятые ВЭТС утилизируются на Карагандинском заводе по переработке старых автомобилей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.