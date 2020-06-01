Иллюстративное фото из архива "МГ" В мессенджерах уральцы распространяют сообщение о том, что "на время максимального потребления воды в летний период питьевая вода будет подаваться по графику". Далее говорится, что введение данной меры обусловлено увеличением расхода воды, вызванной повышением темпрературы воздуха, которая приводит к снижению запасов воды в резервуарах до критического минимального объема и снижению давления воды в водопроводной сети по всему городу, включая п. Зачаганск. - В связи с данной ситуацией в целях недопущения остановки водоснабжения в летний период и оптимизацией водоснабжения населения города будет вводится график работы на насосных станциях Водоочистных сооружений (ВОС), Подземного водозабора (ПВЗ), повысительной насосной станции №20 (ПНС-20), - говорится в распространяемом сообщении. График подачи питьевой воды в систему водоснабжения г. Уральск на период максимального водопотребления. ВОС Дневное время 07:00 – 09:00 – работа в режиме бесперебойного обеспечения; 09:00 – 12:00 – снижение давления для наполнения резервуаров; 12:00 – 14:00 – работа в режиме бесперебойного обеспечения; 14:00 – 18:00 – снижение давления для наполнения резервуаров; 18:00 – до снижения запаса воды в резервуарах до минимально допустимого значения – работа в режиме бесперебойного обеспечения; В ночной период до 07:00 – снижение давления для наполнения резервуаров. ПВЗ 07:00 – до снижения запаса воды в резервуарах до минимально допустимого значения – работа в режиме бесперебойного обеспечения; В ночной период до 07:00 – снижение давления для наполнения резервуаров. Величина давления в городской сети регулируется Центральной диспетчерской службой и Службой эксплуатации водопроводных сетей и сооружений по сложившийся ситуации на момент принятия решения, - говорится в распространяемом сообщении. Однако директор ТОО "Батыс су арнасы" Каиргали Имашев уверил, что полного отключения воды не будет. - Мы будем снижать давление воды. Так мы делали в прошлом и позапрошлом годах. Люди этого особо не замечают, потому что мы снижаем давление воды днем, когда все на работе, и в ночное время. Это вынужденная мера. У нас два источника, где установлены резервуары. Чтобы вода в них не упала до критической отметки и ее не произошло отключения, мы периодически снижаем давление, - объяснил Каиргали Имашев. По его словам, указанное в сообщении время снижения давления воды соответствует действительности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.