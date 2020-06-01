По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске без осадков, днем 30 градусов выше нуля, ночью +15. В Атырау днем столбик термометра поднимется до отметки +37, ночью +22 градуса. В Актобе солнечно, днем 31 градус выше нуля, ночью +15. В Актау днем 28 градусов тепла, ночью 20 градусов выше нуля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.