В нестабильное для экономики время из-за сложившейся ситуации с коронавирусом многие казахстанцы приходят к выводу, что необходимо вкладывать средства в движимое и недвижимое имущество. Одним из таких ценных вкладов может стать покупка автомобиля с пробегом, равнозначного эквиваленту денег. А это на сегодняшний день надежное капиталовложение! (Смотрите ВИДЕО!)
Но вот незадача, закрылись авторынки, да и с рук покупать авто не всегда безопасно. Ведь, по сути дела, приобретаешь кота в мешке. Здесь могут возникнуть разные неприятные нюансы: существенные неисправности в авто, а некоторые из них могут быть связаны и с ДТП, документы не в полном порядке, могут провернуть с вами мошенническую сделку, или, возможно, у покупаемой машины криминальное прошлое. Так как быть при таком раскладе? Как избежать подобных ситуаций и быть уверенным, что покупаешь авто с гарантией? По многим советам знающих автолюбителей, в подобных ситуациях лучше обращаться к квалифицированным специалистам с большим опытом работы.
Так и поступил водитель Ильдар, который давно мечтал поменять свой старенький Volkswagen Passat, отслуживший свое, на авто поновее. Он обратился в один из ведущих автосалонов Уральска, занимающийся не только продажей новых автомобилей, но и с пробегом. Причем, менеджер автосалона рассказал о том, что здесь ему могут помочь продать его автомобиль. Комиссионная продажа в автосалоне позволяет продать авто по рыночной стоимости без участия владельца, то есть машина выставляется в торговом зале автосалона, где обеспечивается круглосуточная охрана за символическую плату. Продажу автомобиля за вас делает профессиональный консультант, а возможно, что и сам автосалон может выкупить автомобиль.
Но прежде необходимо пройти техническую диагностику и оценку машины, услуга стоит 6000 тенге. Договорившись по телефону с сотрудниками салона, Ильдар приехал в назначенное время. Вначале был проведен внешний осмотр автомобиля. Затем в боксе автосервисного центра салона технические специалисты провели полную диагностику машины.
По результатам технического осмотра была дана оценочная характеристика автомобиля.
Тут же Ильдар присмотрел автомобиль с пробегом Volkswagen Polo 2018 года выпуска. Менеджер автосалона рассказал о технических возможностях авто и предложил увидеть его в деле на тест-драйве.
Ильдару автомобиль очень понравился, и он оформил автокредит по системе Тrade-In (обмен старого авто на новый или с пробегом с доплатой).
Кстати, такую услугу для автолюбителей нашей области оказывает автосалон «AltynCar», филиал компании по продажам автомобилей «Урал Кров Авто плюс».
Кроме того, в автосалоне «AltynCar» предоставляются услуги автосервиса: ремонт всех видов автомобилей, заправка кондиционеров, компьютерный развал-схождение, диагностика ходовой части, мойка, кузовной цех, а также в наличии и на заказ автозапчасти за наличный и безналичный расчет.
И еще, детейлинг-студия «AltynCar Detailing» предоставляет косметические услуги по уходу за автомобилем: нанозащита стекол, абразивная полировка, керамическая полировка, химчистка, детейлинг мойка обработка с нанотехнологичным средствами и другими средствами . Постоянным клиентам предоставляются скидки.
Найти автосалон «AltynCar» несложно, запоминайте адрес и контакты:
г.Уральск, ул. Шолохова, 11/1.
тел.: 8(7112)21-46-46, 8 707 552 20 25.
Сайт: altyncar.кz, Instagram:@Altyn_car
