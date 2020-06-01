Как и обещали, мы подводим итоги конкурса "Разноцветный мир". Напомним, победителей выбирали сами читатели путём голосования. Сегодня, 1 июня, партнеры конкурса вручили подарки победителям. Первое место и главный приз велосипед от магазина "Чунга чанга" получила 9-летняя Милана Мукатаева.- Наша дочка Милана очень мечтала о велосипеде. Папа предложил ей копить деньги на свою мечту. А тут еще недавно наш папа в соцсетях увидел объявление о проведении конкурса рисунков на асфальте и предложил нашей принцессе участвовать. Какая же была общая семейная радость, что доченька победила и выиграла главный приз, то, о чем так долго мечтала – велосипед! Мы очень благодарны сайту «Мой ГОРОД» и магазину "Чунга чанга" за проведение такого чудесного праздника для детей, - поблагодарила Гульшатай Сариева, мама победительницы Миланы Мукатаевой. К слову, Милана успела накопить на велосипед 6 тысяч тенге. Мы уверены, что девочка потратит их на что-то не менее полезное. - Наш супермаркет «Чунга-чанга» стал одним из спонсоров детского конкурса рисунков. Нам было приятно принять участие в организации детского праздника, мы выделили главный приз – детский велосипед. Еще приятнее было приятно вручить этот приз очаровательной победительнице, которая так сильно мечтала о таком подарке. Поздравляем всех ребят с Днем защиты детей. Благодарим газету «Мой ГОРОД» за организацию детского конкурса, - сказала менеджер рекламного отдела супермаркета «Чунга-чанга» Айгерим.Санжар стал вторым в конкурсе. На своем рисунке он спускается с парашютом. - Мы рады, что наш сыночек Санжар занял второе место в конкурсе. Поздравляем всех детишек с таким прекрасным детским праздником. Всем ребятам желаем здоровья и всего самого хорошего, - пожелала Салтанат, мама 4-летнего участника конкурса Санжара Мейрамова. - Поздравляем детей с праздником. Очень радует, что в непростые для нас времена есть прекрасная возможность подарить детям радость. Нам приятно быть спонсором творческого конкурса для детей, а также мы были рады вручить маленьким участникам подарки от нашего центра раннего развития детей «Бэби клуб». Выражаем благодарность газете «Мой ГОРОД» за организацию праздничного конкурса рисунков, а всем детям хотим пожелать крепкого здоровья и счастливого детства, - пожелала директор центра раннего развития детей «Бэби клуб» Галина Хайруллина.- Мы очень обрадовались тому, что стали одними из победителей конкурса рисунков «Разноцветный мир», проведенного ко Дню защиты детей. Такой конкурс предоставил прекрасный шанс всем участникам проявить себя и свои таланты. И я думаю, что все участники конкурса молодцы, показали себя творческими ребятами. Хочу также воспользоваться случаем и поздравить всех детей с нашим чудесным праздником – Днем защиты детей! – поделилась своей радостью призер третьего места 15-летняя участница Эльнара Китарова и честно призналась, что в основном рисовала она, а вот красить помогала Радмила. - Хотим поблагодарить газету «Мой ГОРОД» за организацию творческого детского конкурса рисунков на асфальте. Нам в свою очередь приятно быть спонсором конкурса, и мы с удовольствием вручили подарки участникам. Поздравляем ребят с праздником, желаем крепкого здоровья и отличного летнего отдыха, - сказала директор медицинского центра «SitiMed» Оксана Мановицкая. Стоит отметить, что по условиям конкурса сертификат на посещение медицинского центра полагался на 1 ребенка, но поскольку третье место досталось двум участницам «SitiMed» выдал сразу два сертификата.Специальным званием "Выбор редакции" и подарком от бассейна "Немо" награждается 5-летний Михаил Бакалдин. Нас очень порадовал творческий подход к конкурсу. Все было настолько реалистично! И как выяснилось с подарком мы не промахнулись. Миша уже посещает "Бэби клуб" и все время просил родителей, чтобы они записали его в бассейн. - Поздравляю всех детей с праздником! Желаю, чтобы с их лиц никогда не сходила улыбка! Сегодня мы получили сертификат! Все очень довольны и счастливы, - говорит папа Михаила Бакалдина. - Здравствуйте, ребята! Поздравляю всех вас с праздником, с днем защиты детей. Приходите к нам, - говорит директор клуба "Немо" Эльдар Валиев. Отметим, что в нашем конкурсе проигравших нет. Все участники получат утешительные призы, которые их родители могут забрать из редакции по адресу: г.Уральск, ул.Д.Нурпеисовой, 12/1, кабинет №102, в будние дни с 10.00 до 17.00. Внимание, берегите детей, оставьте их дома и приходите сами в маске и перчатках.Стоит отметить, что уже после окончания приема некоторые продолжили присылать рисунки детей. Мы считаем, что их должны увидеть наши читатели.Адема Боядилова, 4 годаАру Калдыбек, 11 летАлтын Сайфеден Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.