Как сообщили в пресс-службе акима Актюбинской области, глава региона Ондасын Уразалин ознакомился с итогами социально-экономического развития Алгинского района. В селе Маржанбулак он осмотрел качество работ по реконструкции автодорог на улицах Кунанбаева, Орлеу и капитальному ремонту на улицах Момышулы, Абулхаир-хана. На реконструкцию улиц Абая Кунанбаева, Орлеу из бюджета выделено 338,6 млн тенге, на ул. Б. Момышулы, Абулхаир-хана 118 млн тенге. Дорожные работы будут завершены в ноябре 2020 года. Затем аким области посетил строительную площадку, где ведутся реконструкция и расширение спортивного зала. Проект реализуется в рамках программы «Ауыл ел бесігі». На ремонт объекта, построенного в 1987 году. Работы начаты в середине мая. В Каракудукском сельском округе глава региона осмотрел работу крестьянского хозяйства «Садик». КХ занимается увеличением орошаемых земель и растениеводством с 1999 года, имеется 1035 га пашни, 752 га пастбищных угодий. С 2015 года начали разводить рыбу. В Каракудукском сельском округе 37 крестьянских хозяйств занимаются животноводством и земледелием. В 2020 году поголовье крупного рогатого скота составило более двух тысяч, овец и коз - более трех тысяч, лошадей - 362, птицы - 2107. Стоит отметить, что в районе развито животноводство, насчитывается более 52 тысяч голов КРС, почти 75 тысяч голов МРС, более восьми тысяч лошадей, 109 верблюдов. Посевные площади составляют 168,8 тысяч гектаров, пастбищные угодья - 581,9 тысяч гектаров. Аким района Мамыргали Аккагазов подчеркнул, что переданные в аренду земли предпринимателями не используются и ведутся работы по их возврату. В настоящее время в Алгинском районе не используются по назначению 100 тысяч гектаров свободных земель. – Земли надо использовать эффективно. А у вас 100 тысяч га остаются свободными. Дайте тем, кто хочет и может работать! В ближайший год данный вопрос должен быть решён. Это относится и к КХ. Неиспользование земель после изъятия означает, что не удалось правильно организовать работу, - сказал аким области. Глава региона ознакомился с ходом строительства детского сада на 70 мест в селе Ушкудук, а также работой КХ «Ажар» по производству кормов. На работу детского сада на 75 мест предусмотрено 30 млн тенге. Строительство, начатое в 2019 году, будет завершено в августе этого года. Общая площадь земель КХ "Ажар" составляет 1700 га. В 2020 году осенние зерновые культуры посеяны на 500 га. Глава КХ приобрел сельхозтехнику: комбайн «Акрос-550» и трактор «Бюллер-2375», на общую сумму 190 млн тенге. В 2018 году предприниматель открыл пекарню в селе Ушкудук мощностью 150 булок хлеба в день. Аким области Ондасын Уразалин поручил акиму района эффективно работать над развитием сельскохозяйственной отрасли, созданием новых рабочих мест и обеспечением занятости населения. Фото предоставлено пресс-службой акима Актюбинской области