В ЗКО от коронавирусной инфекции умер 53-летний мужчина, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
30 мая в Уральске от КВИ скончался
53-летний мужчина. По словам руководителя управления здравоохранения ЗКО Болатбека Каюпова, мужчина был похоронен на городском кладбище отдельно от других.
В пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг пояснили, что существует особый алгоритм захоронения больных КВИ:
При выявлении случая смерти человека с подозрением на COVID-19 эпидемиологическое обследование и другие мероприятия, связанные с данным, случаем проводятся немедленно после выявления трупа с соблюдением требований противоэпидемического режима.
При лабораторном подтверждении диагноза COVID-19 тело умершего не подвергается вскрытию.
Тело умершего с подозрением на COVID-19 до получения результатов лабораторного исследования родственникам не выдается.
В случае, когда диагноз вызывает сомнение:
– при отсутствии условий изолированного хранения трупа (или при чрезвычайных ситуациях) проводится захоронение трупа в соответствии с требованиями противоэпидемического режима, не дожидаясь результатов лабораторных исследований;
– при наличии условий обеспечения полной изоляции и сохранности трупа захоронение может быть отсрочено до получения результатов лабораторных исследований;
– при положительном результате любого вида лабораторного исследования на COVID-19 – захоронение трупа проводится с соблюдением мер биобезопасности;
– в случае отрицательного результата исследования на COVID-19 труп выдается родственникам для обычного захоронения.
Все лица, действия которых связаны с осмотром, транспортировкой, работой и обслуживанием трупов больных (с подозрением на) COVID-19, используют средства индивидуальной защиты (перчатки, экраны для защиты лица, а также медицинские маски или респираторы высокой степени защиты (не менее 2 класса защиты или FPP2), чистый, нестерильный, водостойкий халат с длинными рукавами (или водостойки одноразовый костюм, или водостойки комбинезон), резиновые сапоги или высокие прорезиненные бахилы), далее – СИЗ).
При необходимости хранения труп умершего необходимо обернуть обильно смоченной в дезинфицирующем средстве простыней, затем поместить в специально выделенную промаркированную кассетную холодильную камеру.
При захоронении без гроба (по национальным обычаям) омовение трупа больного, умершего от COVID-19, проводится в прозектуре. Лица (не более 3 человек), привлеченные к омовению трупа, надевают СИЗ (непромокаемый халат с фартуком, очки, медицинские маски, перчатки), обмывают дезинфицирующим раствором и заворачивают в ткань (саван, «кебін»), которая пропитывается соответствующим вирулицидным (бактерицидным) дезинфицирующим раствором в концентрации согласно инструкции используемого препарата. Затем тело оборачивается полиэтиленовой пленкой и заворачивается в плотную ткань. При погребении запрещается раскрытие савана и открывание лица умершего. Разрешается выдача трупа для проведения ритуального мероприятия (жаназа, отпевание и др.) прощания с родственниками на расстоянии не менее 3 м, при этом труп не должен находится на месте прощания с умершим более 1 часа. Допускается участие в ритуальном обряде только одного священослужителя.
При этом, священнослужитель и родственники не контактируют с телом умершего.
При захоронении с гробом (по национальным обычаям) тело умершего заворачивают в ткань, которая пропитывается соответствующим вирулицидным (бактерицидным) дезинфицирующим раствором в концентрации согласно инструкции используемого препарата. Затем тело оборачивается полиэтиленовой пленкой и повторно заворачивается в плотную ткань. Тело умершего от COVID-19 к месту погребения перевозится в металлическом или плотно закрытом деревянном гробу.
Во время похоронной церемонии тело должно быть закрытым, гроб так же должен быть закрыт крышкой. К похоронной церемонии допускаются только близкие родственники.
Для соблюдения мер биобезопасности при перевозке и погребении трупа комплектуется группа захоронения, включающая не менее 5-7 человек, которых должны сопровождать специалисты ТД или противочумных учреждений.
Транспортировка тел (останков) умерших к месту погребения осуществляется специальным транспортом организаций здравоохранения, местного исполнительного органа.
Группа обеспечивается специальными средствами индивидуальной защиты (защитными костюмами, перчатками, медицинскими масками, обувью), лопатами, веревками, гидропультом, ведрами, канистрами или флягами с водой, дезинфицирующими растворами.
По окончании погребения инструменты, защитная одежда, транспорт обеззараживаются непосредственно в месте захоронения на краю могилы дезинфицирующими средствами соответствующей концентрации и экспозиции.
Транспорт, использовавшийся для перевозки трупа к месту захоронения, обеззараживают путем тщательного мытья или интенсивного орошения из гидропульта дезинфицирующими средствами соответствующей концентрации, согласно инструкции.
Лицам, проводящим дезинфекцию (мойку) транспорта, необходимо использовать средства индивидуальной защиты (защитный халат, перчатки, медицинские маски).
Не допускается дезинфекция транспорта в других местах и вывоз с места захоронения не обеззараженных инструментов, использованной защитной одежды и других предметов, использованных в транспортировке и захоронении трупа.
Транспортировка умершего в другие города и местности разрешается по согласованию с территориальным Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК.
В случае смерти на территоррии страны от COVID-19 иностранных граждан, все мероприятия по транспортировке трупа и его захоронению осуществляются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
