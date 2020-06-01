Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 29 мая около 15.00 50-летний водитель автомашины «Рено Дастер» в микрорайоне «Авиагородок», напротив дома №19, нарушил правила дорожного движения и сбил 14-летнего подростка. – Он переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход доставлен в областную детскую клиническую больницу города Актобе. По данному факту проводится расследование, - сообщили в полиции. Стоит отметить, что с начала года в области с участием детей произошло 25 ДТП, где пострадали 26 детей и один ребенок погиб. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.