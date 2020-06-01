Ребенок находится на аппарате искусственной вентиляции легких, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 134 аппарата искусственной вентиляции легких имеется в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов, всего в области зарегистрировано 665 случаев заражения коронавирусной инфекцией, среди которых 30 детей. – На стационарном лечении в инфекционном стационаре находится 300 пациентов, из них 12 детей, с бессимптомным течением заболевания – 135, с легкой степенью тяжести - 104, со средней степенью тяжести – 57, с тяжелой степенью – 4. За выходные дни в стационар поступило 85 пациентов. Зарегистрирован один летальный случай, - рассказал Болатбек Каюпов. На аппарате искусственной вентиляции легких находятся три пациента, двоим из них 79 лет и 68 лет, а также двухлетний ребенок. Врачи оценивают состояние малыша как тяжелое. На 31 мая в области зарегистрировано 44 случая заболевания  COVID-19. Инфекция обнаружена у 35 жителей ЗКО. В связи с контактом с ранее выявленными больными, были взяты пробы на лабораторные исследования. У девяти человек были взяты пробы на анализы с профилактической целью. – По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, перегоспитализированы в инфекционный стационар. Выявлены лица, контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - сообщили в Telegram-канале межведомственной комиссии РК. Всего в области зарегистрировано 665 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 309 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.