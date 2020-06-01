– Люди, кто его знает? Магрулан (Мака) из Еркинкала! Что тебя сподвигло на такую жестокость? Как это объяснить? Люди, со вчерашнего дня это третьй случай жестокого обращения с животными в городе Атырау! Наш дайрект разрывается от сообщений, перепостов. И это только те, о которых нам удалось узнать. Среди кого мы живем? - подписали видео @help_animals_atyrau.

Если его не остановить, то он дальше людей будет душить. Пока не поздно, его изолировать надо, - возмущается

В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что случай произошел 30 мая в микрорайоне Береке города Атырау

Скриншот с видео В паблике zello_atyrau.guw в социальной сети Instagram появилось видео, на котором мужчина жестоко обращается с собакой. Сначала он душит ее руками, а потом и вовсе дверью холодильника.Ролик собрал сотни комментариев среди пользователей сети. –bashir_autovaz.Сотрудниками полиции Атырау установлено, чтоэто уже второй факт жестокого обращения с животными. – Первый случай произошел 30 мая в микрорайоне «Береке» города Атырау, где мужчина выстрелил в собаку. Второй случай произошел 31 мая в пригородном поселке Еркинкала, где мужчина задушил собаку дверцей холодильника. Сотрудниками полиции подозреваемые установлены и задержаны, - отметили в полиции. Стоит отметить, что по двум фактам ведется досудебное расследование по статье 316 УК РК "Жестокое обращение с животными".Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.