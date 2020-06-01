Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в администрации филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по ЗКО, на основании постановления главного государственного санитарного врача города Уральск Мадениета Танауова с 1 июня отдел обслуживания населения №1 закрылся на карантин. – Прием услугополучателей и выдача готовых документов приостановлены. Горожан, которые ранее предварительно забронировали очередь, просим обратиться в отдел обслуживания населения №2 по адресу: улица Исатай-Махамбета, 84 (бывш. Чагано-Набережная), - сообщили в ЦОНе №1. Стоит отметить, что без предварительного бронирования посетители приниматься не будут. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.