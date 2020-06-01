Редакция "МГ" предлагает свою информационную площадку для того, чтобы администрация школ и родители могли оригинально поздравить своих выпускников. 5xFyD0TrnOU Учебный год окончен, прозвенел последний звонок и у школьников начались очередные летние каникулы. Но для выпускников школ этот звонок является действительно последним. Если ежегодно они с размахом могли отметить это событие, в последний раз собраться с одноклассниками, попрощаться с учителями и покрасоваться в нарядных платьях и костюмах, то в этом году они лишены такой возможности. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции отменены итоговые экзамены, выпускные вечера и даже торжественная линейка и вручение аттестатов. В связи с этим редакция "МГ" решила помочь учителям поздравить своих учеников, сказать им свои слова напутствия, а выпускникам школ увидеть своих педагогов. Мы предлагаем классным руководителям выпускных классов записать оригинальное видеопоздравление для своих учеников. Это может быть напутственная речь, поздравления,а может быть танец от педагогов, слова благодарности от родителей или трогательное видео от самих выпускников. Внимание! От каждой школы принимается только один видеоролик. Длительность - не более 1 минуты (если длительность видео будет более 1 минуты, то редакция оставляет за собой право обрезать его по своему усмотрению). Заявки на участие и готовые материалы принимаются до 3 июня. К видеоролику необходимо приложить информацию о количестве выпускников вашей школы, фамилии и имена претендентов на звание "Алтын белгі", а может, именно ваши ученики стали стали победителями международных олимпиад или вашей школе есть чем еще похвастаться. Не стесняйтесь. Информацию и видео необходимо направить одним письмом на электронный адрес: [email protected]. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.