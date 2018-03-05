Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Бизнес-новости

В Уральске открыли завод по переработке шин

ТОО «Кама-Центр» 27 февраля 2018 г. произвело запуск линии по утилизации и глубокой переработке отходов из автомобильных шин в крошку и производство из неё изделий. В планах у владельца нового завода не только выпускать готовую продукцию из вторичного сырья, но и реализовывать резиновую крошку для строительства дорог и других отраслей строительства. По словам учредителя ТОО «Кама-Центр» Валерия ГОЛОУХОВА, одним из главных преимуществ использования переработанных шин является экологичность. В последнем Послании нашего президента Нурсултана Назарбаева четко определен путь, по которому нам надо п
gorod
В Уральске открыли завод по переработке шин
ТОО «Кама-Центр» 27 февраля 2018 г. произвело запуск линии по утилизации и глубокой переработке отходов из автомобильных шин в крошку и производство из неё изделий.
В планах у владельца нового завода не только выпускать готовую продукцию из вторичного сырья, но и реализовывать резиновую крошку для строительства дорог и других отраслей строительства.
По словам учредителя ТОО «Кама-Центр» Валерия ГОЛОУХОВА, одним из главных преимуществ использования переработанных шин является экологичность. В последнем Послании нашего президента Нурсултана Назарбаева четко определен путь, по которому нам надо пройти, чтобы стать успешной страной.
Завод запущен на базе реконструированного и модернизированного производственного корпуса ТОО «Автокомбинат». Область применения продукции из вторичного сырья после утилизации и переработки бывших в употреблении шин разнообразна. К тому же свойства продукции заинтересуют потребителей намного больше, чем их аналоги, так как она не подлежит воздействию окружающей среды как цементная брусчатка. Резиновое напольное покрытие является многофункциональным и может настилаться как в помещениях, так и под открытым небом, например, на стадионах и детских площадках, в виде садовых дорожек, пешеходных зон, как антискользящее покрытие входов и лестниц. Великолепные амортизирующие свойства резины позволяют применять такие покрытия для теннисных кортов и беговых дорожек. Мягкое покрытие является хорошим шумоизолятором, поэтому такой резиновый пол будет эффективен в медицинских и детских учреждениях - пояснил Валерий ГОЛОУХОВ.
- В год нашим заводом будет перерабатываться не менее 2 тысяч тонн сырья, которое поступает к нам со всех городов Казахстана. У нас есть свой логистический центр, в котором налажена работа по приёму и транспортировке использованных шин. На сегодняшний день на нашем складе уже заготовлено более 2000 тонн сырья, данный запас обеспечивает годовой объём переработки, однако наши запасы постоянно пополняются, - заявил учредитель ТОО "Кама-Центр".
Для переработки шин в Уральске ТОО «Кама-Центр» приобрело в городе Новосибирске сертифицированное оборудование фирмы "ЭкоГолдСтандарт". В планах на будущее у амбициозной компании строительство нового завода в Астане.
Со слов начальника цеха, процесс переработки шин очень сложный и трудоемкий.
- Перед тем как получить резиновую крошку различных фракций, резина проходит несколько этапов переработки. На одном из этапов путем магнитной сепарации при помощи магнитного конвейера металлический корт извлекается из резиной основы, далее проходя еще несколько этапов обработки, мы получаем готовое сырье различных фракций из которого в дальнейшем изготавливается брусчатка, плитка и всевозможные резиновые покрытия с широким спектром применения. Конечно же, в приоритете у нас экологичность выпускаемой нами продукции.
Для удобства клиентов и партнёров был запущен сайт www.ecoplit.kz, на котором можно узнать всю необходимую информацию о предприятии и производимой продукции. На открытии завода присутствовали представители акимата ЗКО, департамент экологии по ЗКО, природные ресурсы и регулирование природопользования, представители ТОО «Оператор РОП», общественные организациии, предприниматели области.
Заместитель акима области Игорь СТЕКСОВ рассказал, что проект по переработке старых шин является очень актуальным в ЗКО. - Доля переработки ТБО в области составляет 2,1%, и это не самый маленький показатель в Казахстане. За счет таких компаний как ТОО "Кама-Центр" в регионе будет развиваться производство экологически чистой продукции, - сообщил замакима ЗКО.
Свою продукцию завод пока планирует реализовывать на внутреннем рынке Казахстана. Новости Компаний.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article