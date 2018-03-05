В Уральске открыли завод по переработке шин

ТОО «Кама-Центр» 27 февраля 2018 г. произвело запуск линии по утилизации и глубокой переработке отходов из автомобильных шин в крошку и производство из неё изделий. В планах у владельца нового завода не только выпускать готовую продукцию из вторичного сырья, но и реализовывать резиновую крошку для строительства дорог и других отраслей строительства. По словам учредителя ТОО «Кама-Центр» Валерия ГОЛОУХОВА, одним из главных преимуществ использования переработанных шин является экологичность. В последнем Послании нашего президента Нурсултана Назарбаева четко определен путь, по которому нам надо п