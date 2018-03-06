Весенние 30% скидки дарит Казахювелир

В канун весенних праздников магазин известного казахстанского бренда ювелирных украшений «Казахювелир» объявил акцию «Весна-время обновления». В течение всего марта покупатели могут приобрести ювелирные изделия с грандиозными скидками: 30% на ювелирные изделия из золота и 40% на серебряные украшения. А предъявителям дисконтных карт от «Казахювелир» предоставляется дополнительная скидка 2%. Начало весны ознаменовано самым женственным, самым нежным и трогательным праздником - 8 Марта. Этот праздник стал еще одним традиционным и замечательным поводом поздравить своих любимых женщин — маму, жену и

Начало весны ознаменовано самым женственным, самым нежным и трогательным праздником - 8 Марта. Этот праздник стал еще одним традиционным и замечательным поводом поздравить своих любимых женщин — маму, жену или подругу. Если вам хочется поразить воображение дорогих вашему сердцу женщин своей щедростью и изысканным вкусом, не ограничивайтесь покупкой цветов и конфет. Лучше всего вашу любовь и трепетное отношение покажет драгоценный подарок – ювелирные украшения.

Магазин ювелирных украшений «Казахювелир» предлагает изысканную коллекцию золотых и серебряных украшений, которые подчеркнут незабываемый и волшебный образ каждой представительницы прекрасного пола: кольца, серьги, цепи, колье, браслеты и многое другое. Здесь вы можете приобрести классические и эксклюзивные изделия из красного, желтого и белого золота с драгоценными и натуральными камнями: бриллиантами, сапфирами, изумрудами, рубинами, топазами, аметистами, хризолитами, агатами, опалом, нефритом и другими. Также вы можете подобрать роскошные украшения из драгоценных металлов с культивированным морским жемчугом.

Украшения от «Казахювелир» - это памятный подарок для любимой, который станет лучшим подтверждением искренности ваших чувств.

Мы ждем вас: ул. Т.Масина, д.53, ювелирный салон «Казахювелир» (бывш. «Агат») Тел.: 8(7112) 50 40 36