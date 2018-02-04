В Уральске открылся бесплатный каток

Вход на стадион для любителей покататься на коньках бесплатный, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Массовое катание стартовало в субботу, 3 февраля, на стадионе "Юность". Вход бесплатный, здесь же можно взять напрокат коньки за 300 тенге. Второй день стадион собирает огромное количество любителей покататься на коньках. - Погода хорошая. Мы с сыном второй день приходим кататься. Вообще мы каждый год приходим зимой на каток. Хотелось бы сказать спасибо за то, что в центре города у нас есть бесплатный каток, - говорит жительница Уральска Алия. Бесплатно покататься желающие могут каждую с