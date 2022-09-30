В честь торжественного события состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие представители Mitsubishi Motors Осаму Иваба и Илья Никоноров, а также генеральный директор «Урал-Кров-Авто Плюс» Григорий Валерьевич Белаш и директор направления новых автомобилей «Урал-Кров-Авто Плюс» Ринат Кубашев и подробно ответили на вопросы журналистов.- Компания «Урал-Кров-Авто Плюс» является одним из наших старейших партнёров в Казахстане. Наше сотрудничество началось в 2008 году, и эта компания является единственным официальным дилером в Уральске и Западно-Казахстанской области. Для нас Уральск является очень важным городом, потому что доля продаж этого региона составляет 4% от общих продаж в Казахстане. Цифра достаточно внушительная. И я уверен, что те клиенты, которые будут приезжать в обновлённый дилерский центр, захотят проводить здесь гораздо больше времени чем раньше. Согласно тем исследованиям, которые мы провели, в уже обновлённых дилерских центрах России клиенты с большей охотой остаются на более длительное время, нежели до обновления интерьера. Хочу пожелать команде «Урал-Кров-Авто Плюс» успехов и процветания! Потому как красивый дилерский центр без профессиональной команды - это не больше, чем красивая, но бесполезная клетка без поющей птицы, - отметил Президент и главный исполнительный директор ТОО «ММС Каз» Осаму ИВАБА.Помимо обновлённого интерьера, клиентов дилерского центра ждёт ещё одно ноу-хау в пакете услуг – программа раннего бронирования автомобилей Mitsubishi моделей Eclipse Cross, ASX и L200, что экономически выгодно, так как при заключении договора фиксируемая цена не изменяется.- Наши клиенты не ограничены в выборе и могут выбрать любую комплектацию и цвет авто из широкого ряда. Если нужного варианта нет в наличии, делается предзаказ без обязательств со стороны покупателя, после чего автомобиль доставляется в срок от одного до трёх месяцев, - говорит генеральный директор «Урал-Кров-Авто Плюс» Григорий Валерьевич БЕЛАШ.Открытие дилерского центра превратилось в настоящий праздник как для взрослых, так и детей. Команда «Урал-Кров-Авто Плюс» продумала все до мелочей: живая музыка, зажигательное шоу башкирских барабанщиков «Сплеш», танцевальные номера, розыгрыш ценных призов, стильная фотозона, фуршет для взрослых и целый этаж с развлечениями для маленьких посетителей.Символичное перерезание красной ленты под громкие аплодисменты выполнили Григорий Белаш и Осаму Иваба. После официальной части генеральный директор «Урал-Кров-Авто Плюс» получил из рук генерального директора «ММС Каз» необычный подарок – голову Дарума. Как объяснил Осаму Иваба, получая такой подарок, нужно загадать желание и закрасить один глаз головы Дарума, второй глаз закрашивают уже после того, как желание сбудется.- Открытие дилерского центра Mitsubishi в обновленном формате – по настоящему торжественное и важное событие для всей группы компаний «Урал-Кров-Авто Плюс», - говорит Григорий Белаш. - Работа с таким брендом как Mitsubishi мотивирует нас двигаться вперед, ставить ещё более амбициозные цели и ориентироваться исключительно на успех. Теперь, завершив обновление дизайна дилерского центра Mitsubishi, мы можем рассчитывать на ещё более высокие результаты работы и укрепление своих позиций на рынке.Гости праздника поздравили представителей компаний-партнеров Mitsubishi Motors и «Урал-Кров-Авто Плюс» с открытием обновлённого дилерского центра, пожелав процветания и успехов. Многие активно интересовались новенькими кроссоверами Eclipse Cross и ASX и пикапом L200, которые имеют массу достоинств и настоящая находка для погодных условий и дорог нашей области.Дилерский центр имеет просторный шоу-рум площадью 318 м2, который позволяет экспонировать весь текущий модельный ряд автомобилей Mitsubishi. В распоряжении гостей дилерского центра клиентская зона площадью 20 м2 с детским уголком. Современный дилерский центр также предоставляет полный комплекс услуг в области обслуживания новых и постгарантийных автомобилей, кредитования, лизинга, страхования и услуг трейд-ин.Цех технического обслуживания и ремонта автомобилей общей площадью 395 м2 оборудован шестью подъёмниками и постом прямой приёмки. Дилерский центр Mitsubishi Motors компании «Урал-Кров-Авто Плюс» расположен по адресу: Уральск, улица Шолохова, 41. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Новости компании.