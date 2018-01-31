В Уральске открылся круглосуточный ломбард «Royal Lombard»

Вам срочно понадобились деньги? До зарплаты еще далеко, а занять негде и не у кого? Есть выход! В любое время суток вас выручит круглосуточный «Royal Lombard», в котором вы можете взять в кредит деньги в любое время суток и на выгодных условиях под залог ювелирных украшений и других ценных вещей. Здесь действуют две краткосрочные кредитные линии: первая – клиент оставляет под залог золотые украшения или меховые изделия, вторая – под залог принимаются смартфоны и ноутбуки. Если вы предоставляете в качестве залогового имущества ювелирные украшения или меха, то максимальный срок кредитования - до