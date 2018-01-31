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Бизнес-новости

В Уральске открылся круглосуточный ломбард «Royal Lombard»

Вам срочно понадобились деньги? До зарплаты еще далеко, а занять негде и не у кого? Есть выход! В любое время суток вас выручит круглосуточный «Royal Lombard», в котором вы можете взять в кредит деньги в любое время суток и на выгодных условиях под залог ювелирных украшений и других ценных вещей. Здесь действуют две краткосрочные кредитные линии: первая – клиент оставляет под залог золотые украшения или меховые изделия, вторая – под залог принимаются смартфоны и ноутбуки. Если вы предоставляете в качестве залогового имущества ювелирные украшения или меха, то максимальный срок кредитования - до
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В Уральске открылся круглосуточный ломбард «Royal Lombard»
Вам срочно понадобились деньги? До зарплаты еще далеко, а занять негде и не у кого? Есть выход! В любое время суток вас выручит круглосуточный «Royal Lombard», в котором вы можете взять в кредит деньги в любое время суток и на выгодных условиях под залог ювелирных украшений и других ценных вещей.
Здесь действуют две краткосрочные кредитные линии: первая – клиент оставляет под залог золотые украшения или меховые изделия, вторая – под залог принимаются смартфоны и ноутбуки.
Если вы предоставляете в качестве залогового имущества ювелирные украшения или меха, то максимальный срок кредитования - до 30 календарных дней, в течение которых начисляется ежедневно 0,29%. После основного срока кредита клиенту предоставляется еще гарантийный срок в случае несвоевременного погашения кредита – 15 дней, в течение которого начисляется 0,8% сверх полученной суммы. При досрочном погашении кредита производится перерасчет %, что позволяет существенно сэкономить ваши средства.
Сначала залоговое имущество клиента оценивается специалистами ломбарда. В частности, вы можете узнать качество и точный вес своего золотого украшения. Под залог своего украшения вы можете получить сумму из расчета за 1 г золота до 10000 тенге, что является достаточно высокой оценкой.
- Мне срочно нужны были деньги на погашение задолженности по кредиту в банке, а до зарплаты еще целая неделя, да и родственники не смогли занять. Пришла сюда месяц назад и под залог своих золотых сережек получила в кредит 40000 тенге. Сейчас возвращаю обратно деньги и доплачиваю сверху всего 3480 тенге. Очень выгодный процент, и не сильно ударило по моему кошельку. Рекомендую этот ломбард всем, - поделилась жительница города Айгуль.
Если же клиент предоставляет под залог гаджеты, то основной срок кредитования составляет до 10 календарных дней с ежедневной ставкой 0,5% и гарантийный срок - 10 дней со ставкой 0,8% .
- Мы предоставляем лояльные условия – это низкие проценты по выплате кредита, к каждому клиенту индивидуальный подход. При каких-либо затруднениях с оплатой мы можем пойти, как говорится, навстречу клиенту и предоставить дополнительный минимальный срок по отсрочке, - рассказывает директор ТОО «М Royal Lombard» Мейрамгуль АМИРГАЛИЕВА. – Еще одна фишка нашего ломбарда – мы работаем круглосуточно, без выходных и перерывов.
Помимо кредитных услуг в ломбарде вы можете приобрести новые золотые изделия, ранее заложенные и невыкупленные ювелирные и меховые изделия и другие ценные вещи, а также оценить свои ювелирные украшения: узнать пробу изделия и подлинность драгоценных камней в украшениях. К тому же можно совершенно бесплатно воспользоваться услугой аппарата ультразвуковой чистки ювелирных украшений, после чего ваши драгоценности засверкают, как новенькие.
В ближайшее время планируется открытие еще одного филиала «Royal Lombard» в районе кафе «Burger King» по пр. Евразия. Если вам понадобились в долг деньги, но их неудобно занимать у знакомых и близких, приходите к нам. Мы всегда вас выручим!
Наши адреса: ул. Циолковского, 37/1, оф. 84 (ост. Циолковского) пр. Евразия, 89, оф. 4 (ост. ТРК «City Center») Тел.: 8 778 311 52 12, 8 707 872 60 28. Instagram: @royal_lombard
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