На крытом рынке могут торговать фермеры и крестьянские хозяйства, занимающиеся скотоводством, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". kalay5 Сегодня, 28 января, руководство ТОО "Орал Тау" представил журналистам крытый рынок "Калау", расположенный в районе железнодорожного вокзала. По словам замдиректора ТОО, рынок работает давно, однако с нового года они освободили места, переведя торговцев в соседний павильон, а этот полностью оборудовали для продажи мяса. Здесь 30 торговых мест, в каждом  из них установлены счетчики электроэнергии. Именно по этим показаниям будет платить арендатор, а также за холодильник и рубку мяса. Арендную плату здесь полностью исключили. - У нас есть и другие рынки, поэтому здесь мы не заостряем внимание на сдаче мест и получения арендной платы, - рассказал Алиби УРАЗОВ. - Ведь есть еще и социальная ответственность предпринимателей. И нам кажется, что именно сейчас она необходима, когда в мире кризис, когда в соседней стране санкции, что стало причиной обвала рубля. На фоне всего этого мы хотим помочь производителям, чтобы они смогли сами реализовать свой товар без посредников, а поскольку нет арендной платы, значит товар будет дешевле на 10-15%, что хорошо для покупателей. По словам Алиби УРАЗОВА, это не месячная акция после которой они заявят об арендной плате. Арендной платы не будет, уверяют на рынке. К слову, "Калау" полностью оборудован всем необходимым. Здесь есть канализация, водопровод, электричество и отопление. А также холодильные камеры, своя лаборатория и ветеринария. - Мы привозим мясо из Жангалинского района КХ "Сергазиев", - рассказывает торговец рынка "Калау" Самиолла ЕРЕКЕШЕВ. - Торгуем здесь с нового года. Уже есть свои клиенты. Мясо продаем от 850 тенге до 1200 тенге за килограмм. По словам руководителя отдела сельхозуправления по ЗКО Сергей ВЫДРИНА, они и раньше проводили сельскохозяйственные ярмарки на базе рынка "Ел-Ырысы", а теперь это будет на постоянной основе. К тому же они надеются привлечь к акции и другие рынки города. - Возможно, если не полная отмена арендной платы, то хотя бы понизить ее, - говорит Сергей ВЫДРИН. - Это позволит снизить стоимость мясопродукции для покупателей. Замдиректора ТОО "Отау Тау" Алиби УРАЗОВ Замдиректора ТОО "Орал Тау" Алиби УРАЗОВ Руководитель отдела сельхозуправления по ЗКО Сергей ВЫДРИН Руководитель отдела сельхозуправления по ЗКО Сергей ВЫДРИН kalay kalay3 kalay4 kalay6  Видео и фото Ербола АМАНШИНА