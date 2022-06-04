Главным атрибутам независимости Казахстана исполнилось 30 лет, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Четвёртого июня Казахстан отмечает День государственных символов страны. В Уральске в честь праздника состоялся концерт на площади Первого президента, где заместитель акима Западно-Казахстанской области Бакытжан Нарымбетов поздравил всех присутствующих. Он отметил, что страна не может быть независимой без символов. Флаг, герб и гимн – это неотъемлемые атрибуты любого государства, олицетворяющие его идентичность и суверенитет.
Праздник отмечается по всей стране. В Южной столице в этот день ровно в 10:00 горожане в разных частях города исполняли гимн Казахстана. В столице Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии. Акорда сообщает, что он поздравил собравшихся и отметил особую значимость символов для государства.
- Сегодня исполняется 30 лет со дня принятия символов нашей священной Независимости. Символы нашего государства олицетворяют тысячелетние мечты и устремления казахского народа. Флаг всегда был знаком мужества и патриотизма. В эпоху древних тюрков наши предки объединялись под флагом с изображением волка. Знамя Казахского ханства сплотило весь народ и демонстрировало единство страны. А в прошлом веке лидеры движения Алаш воодушевляли соотечественников словами: «Под сенью знамени Алаш свет наших идей не исчезнет в веках». Эта традиция, унаследованная с древних времен, передавалась из поколения в поколение и сохранилась до наших дней. В нашем небе реет знамя Независимости, прославляющее Великую Степь. Наш небесно-голубой флаг обозначает незыблемость нашей государственности. Наш герб – это отражение идеи свободы. Наш гимн воспевает вольный дух и национальную самобытность. Эти три символа независимости придают чувство гордости нашему народу, поскольку они воплощают в себе мечты наших предков, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент подчеркнул, что уважение к основным ценностям нашей страны является долгом каждого из нас и подчеркнул необходимость положить конец фактам пренебрежительного или оскорбительного отношения к ним.
- Важно ужесточить законодательство об использовании государственных символов. При этом необходимо проводить широкую разъяснительную работу с молодежью. Это задача всего общества. В связи с этим сегодняшнее торжественное мероприятие имеет большое воспитательное значение. Поднятие флага – особая церемония, знаменующая самые важные события. В те моменты, когда наш народ принимает исторические решения, мы считаем хорошим знаком наш стяг, развевающийся в небе, – сказал глава государства.
День государственных символов в Казахстане учредили в 2007 году. Автор государственного флага РК – заслуженный деятель искусств Казахстана Шакен Ниязбеков. Авторы государственного герба РК – известные архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Валиханов. Первоначально сохранялась музыкальная редакция гимна Казахской ССР. В 2006 году приняли новый государственный гимн на основе популярной патриотической песни «Менiң Қазақстаным» (музыка Шамши Калдаякова, слова Жумекена Нажимеденова), текст которой доработал первый президент Нурсултан Назарбаев.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
