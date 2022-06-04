Стороны договорились обменяться списком товаров для увеличения взаимного экспорта-импорта, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

- Одна из наиболее перспективных отраслей наращивания торговли – агропромышленный комплекс. Казахстан и Индия договорились продолжить работу по упрощению процедур двусторонней торговли сельскохозяйственной продукцией, в частности, осуществлять перемещения подкарантинной продукции между странами при условии соблюдения фитосанитарных требований. Это будет способствовать расширению объемов взаимных поставок продукции АПК. Казахстанская сторона также выразила готовность к сотрудничеству по увеличению поставки индийского сахара на казахстанский рынок, – говорится в сообщении.

- Индийская сторона подтвердила заинтересованность своих компаний в покупке казахстанской нефти по долгосрочным контрактам, а также намерение индийских нефтегазовых компаний изучить возможности инвестирования в добывающие и/или разрабатываемые активы РК. Кроме того, достигнута договорённость о продолжении сотрудничества между АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат"» и индийской компанией Midhani (проект по производству титановых биоимплантатов), а также компанией IREL Limited (проект по производству титанового шлака в Республике Индия), – сообщили в министерстве.

В Нью-Дели состоялось 14-е заседание казахстанско-индийской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому, промышленному и культурному сотрудничеству, сообщает пресс-служба Минторговли РК. Сопредседатель комиссии с казахстанской стороны – заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, индийскую сторону возглавил министр нефти и природного газа и министр жилищного строительства и городских дел Республики Индия Хардип Сингх Пури. Стороны договорились обменяться списком товаров для увеличения взаимного экспорта-импорта, а также заявили о необходимости углубления взаимосвязей между экспортными агентствами двух стран для централизации информации о покупателях/продавцах.Делегация Республики Казахстан предложила индийским компаниям рассмотреть инвестиционные возможности в области глубокой переработки продукции сельского хозяйства, а также пригласила индийских инвесторов в проекты в горнодобывающей и металлургической промышленности, энергетики (возобновляемых источников энергии), фармацевтического производства, машиностроения и агротехники, здравоохранения, электроники, туризма и курорта, ICT, IT-отраслей.Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в области здравоохранения, образования, финансовой сферы, туризма, информационных технологий, IT-сферы. Следующее заседание комиссии состоится в Нур-Султане. К слову, товарооборот между Казахстаном и Индией в прошлом году превысил 2 млрд долларов США, увеличившись на 7,4% к уровню 2020 года. Экспорт Казахстана составил 1,625 млрд долларов с ростом на 3,4%. Основные товары казахстанского экспорта в Индию – сырая нефть, серебро, водород, инертные газы, асбест, ферросплавы, изделия из титана и кадмия. Перечень товаров экспортного потенциала РК состоит из 80 наименований обработанных товаров общей стоимостью свыше 600 млн долларов.