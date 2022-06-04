Фото предоставлено пресс-службой ДП Актюбинской области 30 мая недалеко от села Оймаут, возле моста через реку Жем, участковые остановили УАЗ, за рулём которого находился 31–летний житель Байганинского района. Во время досмотра багажника полицейские обнаружили две туши коровы и одного живого барана без соответствующих документов. Далее во дворе дома мужчины стражи порядка нашли ещё несколько шкур животных. Как выяснилось, подозреваемый вместе со своим братом похищали скот с вольного выпаса, грузили в свою машину и скрывались с места. Действовали исключительно ночью, следов старались не оставлять. По данным регионального департамента полиции, с декабря братья украли шесть голов крупно-рогатого скота у односельчан. Они уже признались в содеянном, заявив, что скот сбывали в Атырауской области. Досудебное расследование идёт по статье «Скотокрадство». Проверяется причастность задержанных к аналогичным преступлениям. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества.