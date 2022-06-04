Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента экономических расследований по ЗКО, в ноябре 2020 года под видом потребительского кооператива Senimdi ui в Уральске организована незаконная финансовая пирамида. Создатели привлекли более 12 миллионов тенге. Уголовное дело в отношении организаторов ведут по статье 217 УК РК «Создание и руководство финансовой пирамидой». По аналогичной статье расследуется уголовное дело в отношении создателей ещё одной финпирамиды - Relictum-pro. В марте 2021 года её создали под видом инвестиционного стартап-проекта в сфере криптовалют. Тем временем в ведомстве ищут жертв Global Asar Project и Relictum-pro. Они могут обратиться в департамент по телефону доверия +7 7112 53 84 27.