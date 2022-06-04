Преступники пользуются неопытностью начинающих инвесторов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Директор департамента рынка ценных бумаг Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Павел Афанасьев рассказал, что в Казахстане наблюдается активизация работы лжеброкеров и инвестиционных посредников. Мошенники представляются работниками успешных и перспективных компаний, не имея при этом соответствующей лицензии.
- Отдельную настороженность должны вызывать представители компаний, которые якобы имеют лицензии регуляторов других стран, но пытающиеся оказать свои услуги на территории Казахстана. Тут важно понимать, что независимо от того, фиктивная или реальная лицензия регулятора другой страны была представлена брокером, оказывать свои услуги на территории РК они не могут, - отмечает Павел Афанасьев.
Мошенники обычно настойчиво звонят с незарегистрированных номеров, присылают электронные письма и поддельные документы, связанные с инвестированием. Указанные компании, как правило, используют агрессивную рекламу, вводят в заблуждение граждан, обещая стабильно высокую доходность.
- После того, как клиент добровольно направляет необходимые средства на банковский счёт, посредники начинают выманивать у клиента дополнительные средства, обещая ещё большую доходность. При этом, используются различные методы психологического воздействия и активная работа менеджеров по продажам. Различные методы по выманиванию денег повторяются множество раз до тех пор, пока клиент не начинает сомневаться в законной деятельности компании и проверять их легитимность, либо не попытается вывести со своего счёта «заработанные» деньги... В отдельных случаях клиента даже убеждают взять кредит на дополнительные инвестиции. Но после мошенники исчезают вместе с деньгами клиента, который теряет свои сбережения, и к тому же остается еще и в долгах, - объяснил представитель регулятора.
До заключения договора потенциальному инвестору следует проверить на сайте агентства наличие у брокера лицензии. Необходимо посмотреть финансовую отчетность, активность на биржах, а также ознакомиться с отзывами других клиентов.
Как распознать лжеброкеров:
обещание несоразмерно высокой прибыли от вложенных денежных средств в короткие сроки при небольшом риске или его отсутствии;
отказ предоставить информацию о лицензии или её отсутствие;
отказ назвать адрес сайта брокерской компании, отсутствие информации о ней в интернете, либо отсутствие на сайте компании сведений о собственнике компании, юридического адреса и контактных данных;
просьба о переводе средств на банковскую карту «личного менеджера»;
звонки менеджера «брокера» со скрытого номера либо с разных номеров;
навязчивые звонки «брокера» в любое время суток;
грубое либо непрофессиональное деловое общение.
