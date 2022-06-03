По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, автомобиль Renault Sandero опрокинулся на трассе Аксай - Шынгурлау в 18:13. - За рулем авто находился 41-летний мужчина, в салоне еще четыре человека: отец, мать, сын и дочь. 61-летняя мать скончалась в больнице не приходя в сознание. Водитель был трезв. Он уснул за рулем, - пояснили в ведомстве. Ведется досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО пообещали позже прокомментировать состояние пострадавших.