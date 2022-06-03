Отрог Северного антициклона по-прежнему сохранит погоду без осадков на западе страны. Погода на 25 июля На остальной же территории Казахстана пройдут дожди.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +30..+32, ночью похолодает до +13..+15. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается ясная погода. Днём будет +32..+34 градусов, ночью +16..+18 градусов. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду.
  • В Актобе - ясная погода. Днём ожидается до +16..+18 градусов. Ночью похолодает до +12..+14 градусов. Ветер северо-восточный до 8 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +28..+30 градусов, ночью опустятся до +20..+22 градусов. Ветер южный до 12 метров в секунду.
