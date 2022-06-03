О строительстве кардиоцентра в Уральске рассказала глава Минздрава
Также в городе планируют построить многопрофильную больницу, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният сообщила, что в первую очередь в области будут строить объекты первичной медико-санитарной помощи. До 2025 года возведут 46 медицинских объектов в сельской местности.
- Сейчас акимат и управление здравоохранения области поднимают вопрос о строительстве кардиоцентра в городе и многопрофильной больницы. Мы будем поддерживать и финансировать из бюджета, если поступят соответствующие документы на строительство, - сказала Гиният.
Также в регионе необходимо обновлять материальную и техническую базу. Внештатный советник акима ЗКО Ляйля Бекжанова накануне доложила главному врачу страны, что износ парка медицинского оборудования в области составляет более 80%.
Подняли проблему и дефицита кадров.
- Многие специалисты не едут в село, потому что хотят нормальные условия работы, хорошее оборудование и, конечно же, жильё, - пояснила Гиният.
Также в ходе брифинга затронули тему младенческой и материнской смертности.
- В этом году по республики отмечается снижение материнской и младенческой смертности на 50%. В области зарегистрировано два случая материнский смертности в этом году. Я с собой привезла главных специалистов министерства здравоохранения, сейчас идёт разбор данных случаев. Результаты мы озвучим, - пообещала министр.
30 апреля стало известно о смерти 35-летней роженицы. Женщина скончалась после рождения двойни.
Ранее в Уральске скончалась роженица Таншолпан Муканова. Женщина 10 дней пролежала в коме. Родственники Таншолпан обвинили медперсонал в бездействии.
