Его объявили в розыск за совершение особо тяжкого коррупционного преступления, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Вознаграждение за информацию о Нурлане Масимове объявил Антикор Фото: Антикор Антикоррупционная служба сообщила, что за информацию о местонахождении Нурлана Масимова предусмотрено вознаграждение до 4 000 МРП - 12,7 миллионов тенге. Конфиденциальность гарантируется. При установлении разыскиваемого или получении какой-либо информации о его возможном местонахождении Антикор просит сообщить по телефонам:
  • call-центр 1424
  • +7 (7172) 909-260
  • +7 (727) 278-73-00
  • +7 (707) 978-08-08
Нурлан Масимов возглавлял департамент полиции Павлодарской области с 2019 года. В январе 2022 года его освободили от должности, а позже объявили в розыск. По информации СМИ, Нурлан Масимов приходится двоюродным братом экс-главе КНБ Кариму Масимову, которого обвинили в госизмене и насильственном захвате.