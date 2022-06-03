Банки приостановили приём заявок на льготный автокредит в Казахстане
Возобновить приём заявок планируется на следующей неделе, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Издание Atameken Business сообщило, что банки приостановили приём заявок на покупку авто по льготной программе кредитования.
- Первый транш финансирования уже закончился. Заявки перестали принимать с 20 мая. Точные даты возобновления приёма заявок, то есть поступления второго транша средств от государства, пока неизвестны, - цитирует СМИ сообщение «Евразийского Банка».
В Фонде развития промышленности напомнили, что на программу льготного автокредитования предусмотрено выделение 100 млрд тенге банкам второго уровня со следующими лимитами:
«Евразийский Банк» - 35 млрд тенге (первый транш – 15 млрд тенге, второй транш – 20 млрд тенге),
«Банк ЦентрКредит» - 27,5 млрд тенге,
«Народный банк Казахстана» - 15 млрд тенге,
Forte Bank - 15 млрд тенге.
Со старта программы банки одобрили 9 575 заявок на общую сумму 71 млрд тенге, из них:
«Евразийский Банк» - 2 068 заявок на сумму 15,6 млрд тенге;
«Банк ЦентрКредит» - 3 462 заявок на сумму 25,9 млрд;
«Народный банк Казахстана» - 2 630 заявок на сумму 19,4 млрд тенге;
Forte Bank - 1 415 заявок на сумму 9,9 млрд тенге.
- «Евразийский Банк» полностью освоил первый транш и проходит процедуру получения второго транша на сумму 20 млрд тенге. По «Народному банку» рассматривается вопрос увеличения лимита на сумму 7,5 млрд тенге с учётом фактического одобрения заявок граждан на получение автокредитов. «Банк ЦентрКредит» и Forte Bank продолжают приём заявок для получения автокредита, - сообщили в Фонде.
На следующей неделе фонд передаст оставшиеся суммы лимитов в «Евразийский Банк» и «Народный банк Казахстана», которые возобновят приём заявок.
16 мая в Казахстане стартовала выдача льготного автокредита. По состоянию на первое июня, в ЗКО жители по программе получили 45 машин.
