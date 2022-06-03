Один из мужчин находится в реанимации, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Внедорожник перевернулся после столкновения с ВАЗ в ЗКО ДТП произошло в ночь на третье июня по улице М. Ауезова в Аксае. Столкнулись Toyota Land Cruiser, за рулём которой находился 34-летний мужчина и ВАЗ-2110. От удара внедорожник перевернулся, а легковушка превратилась в груду металла. В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что у 26-летнего пострадавшего диагностированы политравма, закрытая черепно-мозговая травма, закрытые переломы рёбер и ног. Он находится в реанимации, после стабилизации состояния будет направлен в областную многопрофильную больницу. У 21-летнего пострадавшего диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и перелом руки. Он госпитализирован в хирургическое отделение.