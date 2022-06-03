- Все её положения направлены не на увеличение привилегий и полномочий президента, а на укрепление системы сдержек и противовесов между ветвями власти, защиту интересов, прав и свобод всех граждан. Уверен, всенародное волеизъявление по конституционным изменениям заложит прочный фундамент Нового, Справедливого Казахстана. Вместе мы сделаем реальностью Новый Казахстан, в котором социальная справедливость будет главной ценностью и несущей конструкцией нового общественного договора, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

- Ваш голос на избирательном участке станет важным и, возможно, решающим в определении новых честных и понятных правил общественной жизни. Придя на избирательный участок, вы продемонстрируете высокий уровень консолидации и сплочённости нашего народа. В условиях беспрецедентной геостратегической неопределённости и необходимости решения сложных задач, стоящих перед нашей страной, мы должны быть сильны своим единством и солидарностью. Подлинная демократия предполагает активное и созидательное участие в общем деле каждого гражданина. Голосуя за новые поправки, вы скажете решительное нет коррупции, непотизму, монополии в политике и экономике, - сказал президент.

Фото: Борт №1/Telegram По словам президента, в истории страны изменения в Конституцию впервые будут вноситься через общенародный референдум. В течение месяца в стране активно обсуждали и разъясняли проект поправок. Конституционная реформа вызвала широкий отклик в обществе, отметил Токаев.Глава государства подчеркнул, что референдум станет проверкой нашего общества на гражданскую зрелость и политическую сознательность. Центральная комиссия референдума и другие уполномоченные госорганы обеспечат соблюдение норм законодательства, а ход голосования будут отслеживать международные наблюдатели и представители общественных объединений Казахстана.Он призвал сограждан сделать свой исторический выбор, который определит вектор развития Казахстана. Ведь «каждый гражданин является неотъемлемой частью единого народа Казахстана и способен повлиять на будущее всей нации, а значит – на свою судьбу».