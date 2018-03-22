В Уральске отмечают Наурыз мейрамы

Празднование Наурыз мейрамы прошло на новой площади, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 22 марта, несмотря на ветреную погоду, тысячи уральцев и гостей города собрались отметить Наурыз мейрамы на новой площади. Вниманию горожан был представлена праздничная программа, где выступили творческие коллективы города. Кроме того, для гостей были установлены юрты, а детям можно было покататься на качелях. Жители города охотно фотографировались с аниматорами в костюмах персонажей из мультфильмов. По словам местной жительницы Асем, на площадь они приехали всей семьей. - Несмотря на холо