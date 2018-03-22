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В Уральске отмечают Наурыз мейрамы

Празднование Наурыз мейрамы прошло на новой площади, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 22 марта, несмотря на ветреную погоду, тысячи уральцев и гостей города собрались отметить Наурыз мейрамы на новой площади. Вниманию горожан был представлена праздничная программа, где выступили творческие коллективы города. Кроме того, для гостей были установлены юрты, а детям можно было покататься на качелях. Жители города охотно фотографировались с аниматорами в костюмах персонажей из мультфильмов. По словам местной жительницы Асем, на площадь они приехали всей семьей. - Несмотря на холо
Кристина Кобина
В Уральске отмечают Наурыз мейрамы
Празднование Наурыз мейрамы прошло на новой площади, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 22 марта, несмотря на ветреную погоду, тысячи уральцев и гостей города собрались отметить Наурыз мейрамы на новой площади. Вниманию горожан был представлена праздничная программа, где выступили творческие коллективы города. Кроме того, для гостей были установлены юрты, а детям можно было покататься на качелях. Жители города охотно фотографировались с аниматорами в костюмах персонажей из мультфильмов. По словам местной жительницы Асем, на площадь они приехали всей семьей. - Несмотря на холодную погоду, мы пришли посмотреть праздничный концерт всей семьей. Площадь очень красиво оформлена, все в национальных костюмах и с хорошим настроением. Мы специально встали пораньше, чтобы успеть отметить праздник именно тут. Для нас это особенный день, а дома по традиции будем готовить национальные блюда, встречать гостей и угощать родственников, - пояснила Асем. Жителей города с праздником Наурыз мейрамы поздравили заместитель главы региона Игорь СТЕКСОВ и аким города Уральска Мурат МУКАЕВ, пожелав всем здоровья, достатка и благополучия.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Наурыз праздник Площадь

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