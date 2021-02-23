Иллюстративное фото из архива «МГ» Сегодня, 23 февраля, в Уральске отменены занятия в школах для учеников 1-4 классов первой смены. Они будут учиться дистанционно. По информации гидрометеорологической станции в ЗКО, сейчас температура воздуха составляет -26 градусов, ветер до 6 метров в секунду. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.