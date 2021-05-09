В Уральске отметили День Победы

В городе были организованы дворовые концерты, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Вот уже второй год в Казахстане из-за пандемии коронавирусной инфекции не отмечают День Победы. Отменены парады, шествия и различные акции. В Уральске утром состоялось традиционное возложение цветов к памятникам Жукову, Т. Масина, трем девушкам-героиням, к памятнику "Этих дней не смолкнет слава", а также на площади Победы. Затем во дворах у ветеранов Великой Отечественной войны городские коллективы устроили дворовые концерты. Так, ветерана ВОВ Ивана Гапича пришли поздравить из воинской части. Военный орке