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Социум

В Уральске отметили День Победы

В городе были организованы дворовые концерты, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Вот уже второй год в Казахстане из-за пандемии коронавирусной инфекции не отмечают День Победы. Отменены парады, шествия и различные акции. В Уральске утром состоялось традиционное возложение цветов к памятникам Жукову, Т. Масина, трем девушкам-героиням, к памятнику "Этих дней не смолкнет слава", а также на площади Победы. Затем во дворах у ветеранов Великой Отечественной войны городские коллективы устроили дворовые концерты. Так, ветерана ВОВ Ивана Гапича пришли поздравить из воинской части. Военный орке
Дана Рахметова
В Уральске отметили День Победы
В городе были организованы дворовые концерты, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Уральске отметили День Победы
В Уральске отметили День Победы
Вот уже второй год в Казахстане из-за пандемии коронавирусной инфекции не отмечают День Победы. Отменены парады, шествия и различные акции. В Уральске утром состоялось традиционное возложение цветов к памятникам Жукову, Т. Масина, трем девушкам-героиням, к памятнику "Этих дней не смолкнет слава", а также на площади Победы. Затем во дворах у ветеранов Великой Отечественной войны городские коллективы устроили дворовые концерты. Так, ветерана ВОВ Ивана Гапича пришли поздравить из воинской части. Военный оркестр сыграл несколько композиций военного времени, а также были исполнены песни тех времен. Посмотреть на это вышли жители многоэтажек, они охотно подпевали под музыку. Иван Степанович с балкона поблагодарил за поздравления и пожелал всем собравшимся мира и добра. В ОВП Уральска сообщили, что так они решили поздравить ветеранов из-за пандемии. - Из-за пандемии было решено не устраивать концерты в закрытых помещениях и не звать туда ветеранов, так как есть большой риск заразиться коронавирусной инфекцией. Мы решили устроить концерт во дворе, чтобы ветераны могли с балкона посмотреть, чтобы они знали, что мы помним и чтим их подвиг. Для поздравления были привлечены коллективы филармонии, воинской части, театров и так далее, - сообщили в отделе внутренней политики Уральска. Стоит отметить, что концерты одновременно организованы во всех дворах ветеранов. С Днем Победы также поздравили ветеранов Великой Отечественной войны Чегнахаеву Анастасию Федоровну, Абакова Мугалима, Аникина Владимира Алексеевича, Болтанова Ивана Ивановича, Керинова Николая Ивановича, Митрохину Алевтину Тимофеевну, Скаленко Вениамина Пантелеевича, Суюншалиева Калама Жумашевича, Чуб Гаврила Яковлевича, Иванова Владимира Алексеевича, Кочережкина Константина Леонтьевича, Серекешева Сагизбая Есенгалиевича, Шолубая Бориса Сергеевича, Дорофеева Льва Ивановича, Свадковскую Зям-Зям Мингаждиновну, Толкачева Алексея Ивановича.
В Уральске отметили День Победы
В Уральске отметили День Победы
В Уральске отметили День Победы
В Уральске отметили День Победы
В Уральске отметили День Победы
В Уральске отметили День Победы
В Уральске отметили День Победы
В Уральске отметили День Победы
В Уральске отметили День Победы
В Уральске отметили День Победы
В Уральске отметили День Победы
В Уральске отметили День Победы
В Уральске отметили День Победы
В Уральске отметили День Победы
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День Победы празднование

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