В Уральске отметили Көрісу айт

Праздник Көрісу айт в Уральске отмечают с 2017 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 14 марта знакомые приветствуют друг друга словами "Бiр жасыңмен". Казахский национальный праздник - Көрісу айт - символизирует собой начало нового года. Обязательной традицией праздника является рукопожатие. Сегодня, 14 марта, празднование национального праздника прошло сразу в двух местах - на площади возле областного акимата и на арбате. По словам жительницы Уральска Айгуль АЙТИЕВОЙ, несмотря на то, что на улице до сих пор морозы, праздник Көрісу айт является предвестником Наурыза и весны. - Очен