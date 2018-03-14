Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В Уральске отметили Көрісу айт

Праздник Көрісу айт в Уральске отмечают с 2017 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 14 марта знакомые приветствуют друг друга словами "Бiр жасыңмен". Казахский национальный праздник - Көрісу айт - символизирует собой начало нового года. Обязательной традицией праздника является рукопожатие. Сегодня, 14 марта, празднование национального праздника прошло сразу в двух местах - на площади возле областного акимата и на арбате. По словам жительницы Уральска Айгуль АЙТИЕВОЙ, несмотря на то, что на улице до сих пор морозы, праздник Көрісу айт является предвестником Наурыза и весны. - Очен
gorod
В Уральске отметили Көрісу айт
Праздник Көрісу айт в Уральске отмечают с 2017 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
14 марта знакомые приветствуют друг друга словами "Бiр жасыңмен". Казахский национальный праздник - Көрісу айт - символизирует собой начало нового года. Обязательной традицией праздника является рукопожатие. Сегодня, 14 марта, празднование национального праздника прошло сразу в двух местах - на площади возле областного акимата и на арбате. По словам жительницы Уральска Айгуль АЙТИЕВОЙ, несмотря на то, что на улице до сих пор морозы, праздник Көрісу айт является предвестником Наурыза и весны. - Очень приятно, что молодежь сейчас отмечает национальный праздник. Мы пережили суровую зиму и сейчас уже готовимся к теплой весне. В этот день хочу пожелать всем западноказахстанцам мирного неба над головой и здоровья, - поздравила жительница города. В честь праздника был организован флешмоб и концертная программа. Поздравить всех уральцев пришел аким города Мурат МУКАЕВ, который пожелал жителям областного центра мира, добра и благополучия. На арбате помимо театрализованного представления молодые артисты раздавали гостям баурсаки. Стоит отметить, что Көрісу айт отмечают только в ЗКО, Актюбинской и Атырауской областях.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
праздник

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article