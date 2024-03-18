Масленицу организовали фольклорно-этнографический казачий центр «Яик» АНК ЗКО при поддержке акимата Уральска. Масленичная неделя предшествует началу Великого поста и празднуется в последний день — в Прощеное воскресенье. В этот день происходит заговенье на пост, люди просят друг у друга прощения, стараются и сами не держать зла и простить все обиды.

Горожане приняли участие в массовом мероприятии, которое прошло на главной сцене в дубовой роще парка. Артисты «Культпросветобъединения», ДК Молодежи и Ассамблеи народа Казахстана ЗКО развлекали пришедших горожан. В их исполнении звучали веселые песни, зажигательные танцы. Присутствующие не могли устоять на месте и тоже приплясывали, водили хороводы.

Скоморохи забавляли народ, придумывая различные конкурсы, в которые зазывали для участия зрителей. Зима, Весна и Масленица загадывали загадки, водили хороводы, проводили игры. Они постарались, чтобы в этот день ни стар, ни млад, не ушли без прекрасного настроения. Юноши и девушки, а больше всего детишки, соревновались с большим удовольствием и азартом.

— Это традиционный славянский праздник, символизирующий проводы зимы, наступление весеннего периода, когда все живое радуется теплу и обновлению. Такие праздники нас объединяют. Масленицу в Уральске празднуют представители всех этносов, что способствует взаимному культурному обогащению, знакомству с традициями, обычаями и фольклором друг друга, укреплению народного единства и общественного согласия, — отметил председатель Игорь Спиридонов.

Опечалило жителей города только отсутствие главной фишки праздника – чучела Масленицы и впоследствии его сжигания.

— Мы пришли, как всегда, в парк на праздник проводов зимы. Хотели отведать блинов и проводить Масленицу – поучаствовав в сжигании чучела. Но так и не нашли места, где бы проходило это действо. Как это не сжигать чучело, это же символ масленичной недели. Без этого праздник теряет свой смысл. Также, не только не раздавали, но и не продавали нигде блинов, — сетуют горожане.

Тем не менее, парк был полон горожан, со всех уголков звучали ребячий смех и песни. На берегу развернулась ярмарка ремесленных изделий. По всему парку разносился ароматный запах шашлыка. Гуляли до самого вечера.

Оксана КАТКОВА,

фото автора