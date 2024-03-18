— Прием заявок, рассчитанный в два этапа, планируют начать с апреля. Отбор бизнес-проектов предпринимателей проводят в городах и районах. Обладателями грантов могут стать многодетные матери, получатели адресной социальной помощи, люди с ограниченными возможностями и те, кто ухаживает за ними, дети-сироты, кандасы. Гранты не предоставляют на потребительские цели, погашение кредитов, приобретение и строительство жилья, приобретение земельных участков, производство подакцизной продукции, — пояснили в РСК.

— Чтобы подать заявку на грант, необходимо сначала зарегистрироваться на портале. При этом в обязательном порядке пройти проверку на соответствие условиям гранта, скачать и заполнить шаблон бизнес-плана, прикрепить его на портал, заполнить форму заявки и подписать через ЭЦП. Если у вас нет доступа к интернету или компьютеру, вы можете подать заявку в уголках самообслуживания местных карьерных центров, центрах обслуживания населения и в центрах обслуживания предпринимателей, — рассказали в РСК.

Для этого предусмотрено свыше 429 миллионов тенге, сообщает региональная служба коммуникаций.Заявки принимают через портал «Business.enbek.kz». Размер гранта – 400 МРП (1,4 миллиона тенге). Каждый участник может получить его только один раз.В прошлом году 268 человек получили безвозмездные гранты и открыли собственное дело.