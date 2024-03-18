В Министерстве просвещения РК фейки о нормах, позволяющих государственным органам забирать детей из семей. В ведомстве сообщили, что вся информация, которую в последнее время распространяют в социальных сетях, не является достоверной.

— В рассматриваемых законопроектах и других законопроектах, находящихся в мажилисе, нет ни одной нормы, связанной с вопросом отобрания детей из семей. Политика государства направлена на сохранение семьи, ребёнка в кровной семье, приоритета родителей перед всеми другими лицами в вопросах воспитания, образования и безопасности детей. Государством принимаются меры, которые направлены на поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это помощь семье в рамках работы Комиссий по делам несовершеннолетних, создаваемых центров психологической поддержки, центров поддержки семьи, – говорится в заявлении.

Однако в ведомстве напомнили, в каких случаях детей действительно могут изъять из семьи.