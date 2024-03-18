В России завершились выборы президента страны. Голосование длилось три дня. По данным ЦИК РФ, общая явка составила 74,22%. На выборах президента всего зарегистрировались четыре кандидата. Это Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и нынешний президент России Владимир Путин, который участвовал в выборах самовыдвиженцем.

Так, по итогам голосования Владимир Путин набрал 87,31% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки 99,70% протоколов.

У Николая Харитонова 4,30% голосов. Владислав Даванков набрал 3,83%, Леонид Слуцкий — 3,21%.

По информации РИА Новости, предварительный результат Путина — рекордный в истории современной России. В 2018 году он набрал на президентских выборах 76,69%, в 2012 году — 63,6%. Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. В 2004 и 2000 годах Путин лидировал с 71,31% и 52,9% соответственно. В 1996 году Борис Ельцин победил во втором туре с результатом 53,82%.

Среди избирателей, воспользовавшихся дистанционным электронным голосованием, Путин набирает 87,4% голосов без учета Москвы и Калининграда. В столице по ДЭГ он набирает 89,1%.

Больше всего голосов избирателей в процентном соотношении Путин набрал в Чеченской Республике — там за него проголосовало 98,99%.

Замминистра внутренних дел Александр Горовой заявил, что ведомство не выявило нарушений законодательства, которые могли бы повлиять на итоги выборов.