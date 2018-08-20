Курмангазы Сагырбайулы (каз. Құрманғазы Сағырбайұлы, (1818, Букеевская Орда, Российская империя — 1896, Букеевская Орда, Астраханская губерния, Российская империя)) — казахский народный музыкант, композитор, домбрист, автор кюев (пьес для домбры). Выходец из рода Кызылкурт. Оказал большое влияние на развитие казахской музыкальной культуры. Ди́на Нурпеи́сова (каз. Дина Нұрпейісқызы; 1861, Нарын-кум, Уральская область — 31 января 1955, Алма-Ата) — казахский композитор и исполнитель на домбре, ученица Курмангазы Сагырбаева, автор сочинений для домбры в традиционном жанре кюя («Булбул», «Асем коныр», «Байжума», «Жигер» и другие). Народная артистка Казахской ССР (1944). Родилась в 1861 году в местечке Нарын-кум ныне Западно-Казахстанской области. Игре на домбре обучалась у своего отца. Она была одной из трёх дочерей в семье Кенже из рода Толенгит. Две её сестры искусно пели, и отец предложил Дине сопровождать их пение игрой на домбре. Отец и стал первым учителем Дины, а позже её наставником стал сам Курмангазы.Руслан АЛИМОВ
Вам может быть интересно
Две золотые медали завоевали спортсмены из ЗКО на первенстве мира
Спортсмены из ЗКО стали призёрами Кубка мира по армрестлингу в Ташкенте.
Матрос из Атырау рисует батыров и ханов во время срочной службы
Юноша совмещает службу в морской пехоте с творчеством.
Казахстанские легкоатлеты завоевали семь медалей на чемпионате Азии в Китае
В общекомандном зачёте сборная Казахстана заняла 4 место.
Какой будет погода на западе Казахстана 9 февраля
В некоторых регионах ожидается дождь.
Вокзалдарда мүгедектігі бар адамдарды сүйемелдеу қызметі іске қосылады
Теміржол вокзалдарында мүгедектігі бар адамдарды мамандар сүйелдеп, көліктен вагонға дейін, вокзалдың ішінде жүріп-тұруына көмектеспек.
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...