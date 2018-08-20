Курмангазы Сагырбайулы (каз. Құрманғазы Сағырбайұлы, (1818, Букеевская Орда, Российская империя — 1896, Букеевская Орда, Астраханская губерния, Российская империя)) — казахский народный музыкант, композитор, домбрист, автор кюев (пьес для домбры). Выходец из рода Кызылкурт. Оказал большое влияние на развитие казахской музыкальной культуры. Ди́на Нурпеи́сова (каз. Дина Нұрпейісқызы; 1861, Нарын-кум, Уральская область — 31 января 1955, Алма-Ата) — казахский композитор и исполнитель на домбре, ученица Курмангазы Сагырбаева, автор сочинений для домбры в традиционном жанре кюя («Булбул», «Асем коныр», «Байжума», «Жигер» и другие). Народная артистка Казахской ССР (1944). Родилась в 1861 году в местечке Нарын-кум ныне Западно-Казахстанской области. Игре на домбре обучалась у своего отца. Она была одной из трёх дочерей в семье Кенже из рода Толенгит. Две её сестры искусно пели, и отец предложил Дине сопровождать их пение игрой на домбре. Отец и стал первым учителем Дины, а позже её наставником стал сам Курмангазы.

Для перевозки памятника использовали тяжелую технику и автокран. Высота монумента чуть больше 3,5 метра. За считанные минуты бронзовую скульптуру установили на постамент. - Общественность города поднимала вопрос о переносе памятника Дине и Курмангазы. Этот вопрос был рассмотрен на комиссии по охране памятников при областном акимате. Создается единый архитектурный ансамбль по проспекту Достык-Дружба. Там уже расположены памятники Пушкину, Сырыму Датову, Маншук Маметовой, Алии Молдагуловой и Хиуаз Доспановой, - сообщил руководитель государственной инспекции по охране историко-культурного наследия ЗКО Талгат Жусупкалиев. Между тем на официальной странице акимата Уральска в Инстаграм указано, что «на прежнем месте замечалась малая проходимость народа, а также начались частные строительные работы». Отметим, что памятник Дине Нурпеисовой был установлен в 2016 году. Работа казахстанского скульптора Мурата Мансурова обошлась бюджету в 60 млн тенге.