Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается переменная облачность. Днем +20 градусов, ночью +12. В Атырау также переменная облачность. Днем столбики термометров покажут +26, ночью +19. По прогнозам синоптиков, в Актобе ожидается ясная погода без осадков. Днем +20, ночью 13 градусов выше нуля. В Актау переменная облачность. Днем +28 градусов, ночью +18.